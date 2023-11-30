把握全球新趨勢 提升我供應鏈國際競爭力

當前全球供應鏈的新發展趨勢既為中國參與國際分工帶來新機遇，也帶來許多新挑戰。 中評社北京11月30日電／習近平總書記在黨的二十大報告中強調“著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”，這為中國完善產業政策、科技政策、開放政策，加快構建新發展格局指明了方向。提升中國供應鏈國際競爭力，必須深入把握當前全球供應鏈的發展新趨勢，並在此基礎上實施有針對性的政策措施。



全球供應鏈最新發展趨勢



光明日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、中國社會科學院財經戰略研究院副研究員譚洪波文章分析，當前，全球供應鏈出現了以下值得關注的新發展趨勢：



全球供應鏈國際合作呈現區域化或俱樂部化特徵。近年來，越來越多的國家簽訂了區域性多邊或雙邊貿易協定，這些貿易協定通過在成員國之間降低關稅稅率和非關稅壁壘、提升貿易和投資便利度等方式促進區域內部貿易自由化，間接增加了與區域外其他國家和地區之間的貿易和投資成本，也進一步推動了全球供應鏈的區域化和俱樂部化發展。例如，2018年3月，日本、加拿大等11個國家簽署了《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），在商品貿易、服務貿易和投資自由化等方面加強合作。2018年11月，美國、墨西哥和加拿大簽署了《美墨加協定》（USMCA），該協定強化了三國諸多領域內的供應鏈合作。



全球供應鏈重要環節和關鍵產品的本土化和近岸化。除了區域貿易協定之外，許多國家直接以生產補貼、稅收優惠、政府投資和政府採購等手段推動全球供應鏈重要環節和關鍵產品的本土化和近岸化生產。2021年6月，美國發布了《重建彈性供應鏈、重振美國製造業和促進廣泛增長報告》，通過增加政府採購和支持力度等方式加大對半導體製造及封裝、電動汽車電池、稀土等關鍵供應鏈的支持。2022年8月，美國又出台《芯片與科學法案》和《通脹削減法案》，兩個法案都以高額補貼方式吸引半導體、電動汽車、關鍵礦物、清潔能源及發電設施回歸美國本土和北美生產。2023年7月，歐盟理事會批准了《歐盟芯片法案》，該法案計劃補貼470億美元吸引芯片製造商到歐盟投資生產。2023年3月，韓國政府宣布將通過加大政府投入、放寬土地使用限制、新建產業園區等方式在本土培育世界最大的尖端系統半導體集群。日本政府也正計劃投入130億美元補貼來推動芯片行業的本土化投資。



多鏈並行推動全球供應鏈競爭格局多極化。在以往的全球供應鏈中，相關企業在全球範圍內遵循成本最低和效率最高的原則進行合作，中國在其中扮演著舉足輕重的角色，主要經濟體之間合作大於競爭。當前，全球供應鏈逐漸走向分化，相同產品的生產和流通形成不同的平行供應鏈，不同供應鏈之間的競爭性往往更強，形成這種格局主要有以下幾個原因。首先，美國在某些關鍵產業和關鍵環節的供應鏈中推行“去中國化”戰略。如美國的《芯片與科學法案》和《通脹削減法案》除了對供應鏈特定環節給予高額補貼之外，還專門針對來自中國的產品和投資中國的企業實施歧視性政策。其次，新冠疫情、地緣衝突、自然災害等突發事件衝擊全球供應鏈而引發的斷鏈現象頻發。這些因素在不同程度上影響了參與全球供應鏈的中國本土企業和在華外資企業的全球生產布局，原有的全球供應鏈因此被打破或重組，形成數量更多的相似供應鏈，導致全球供應鏈競爭格局呈現多極化發展趨勢。



推動全球供應鏈向綠色低碳化轉型成為全球共識。一是大部分新簽署的區域貿易協定都有關於綠色低碳產業的合作條款。例如，EPA有專門關於保護環境應對氣候變化的條款，CPTPP、RCEP等在可持續發展方面也都加強了合作。二是通過專門簽訂綠色產業合作協議推動供應鏈的綠色化轉型。例如，2022年10月澳大利亞和新加坡簽署的《新澳綠色經濟協議》、2023年5月澳大利亞和美國簽署的《氣候、關鍵礦產和清潔能源轉型協議》，都以政策協調方式促進綠色產品和清潔能源的雙邊貿易和投資。三是一些國家和地區在生產、採購、流通等環節提高了環保標準，從而推動供應鏈綠色化轉型。例如，2020年12月歐盟推出的《新電池法》針對所有進入歐盟市場的電池建立全生命周期碳排放管控；2023年4月，歐盟又通過了碳邊境調節機制，對進出口歐盟的高碳產品徵收相應額度的稅費或退還相應的碳排放配額。四是全球供應鏈中的一些重要企業也將環境績效納入供應鏈管理指標體系，對上下游企業的綠色轉型施加影響。



全球供應鏈呈現數字化發展趨勢。首先是供應鏈內容的數字化趨勢，主要是數字產品和服務供應鏈的國際合作。根據國際合作協議內容又分為兩種形式，一種是在區域貿易協定中將數字貿易及其相關產業供應鏈作為重要議題或重要支柱；另一種是不同國家和地區之間簽署專門的雙邊和多邊數字貿易協定，如《美日數字貿易協定》（UJDTA）、《澳新數字經濟協定》（DEA）、《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）等。上述區域貿易協議中的數字貿易條款和專門的數字貿易協定都圍繞數字關稅、數據跨境流動、源代碼公布、技術轉讓等作出承諾與開展合作，從而推動了成員國供應鏈內容的數字化發展。其次是供應鏈管理過程的數字化趨勢。全球供應鏈形成和發展的重要原因是供應鏈的主導企業對生產效率的追求和生產成本的控制，為將這一目標做到極致，出現了零庫存、按需生產、模塊化生產等上下游協調方式，當前飛速發展的數字技術恰好可以為供應鏈相關企業的協調生產提供便利。除此之外，供應鏈管理過程的數字化和智能化還可以幫助相關企業預測未來可能影響供應鏈穩定的事件及其發生概率，並給出預備方案，有助於預防和減緩不確定事件對供應鏈的衝擊。

