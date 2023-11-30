全面開放製造業，強化外商投資信心

中評社北京11月30日電／當前，世界經濟復甦乏力，需求不足，但在極其不利的外部環境下，中國製造業吸引外資依然保持了整體穩定，成績來之不易。這一增長態勢的延續，離不開中國市場的巨大潛力、不斷提升的創新能力、持續優化的營商環境等因素。



人民日報海外版發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員金英姬文章表示，中國經濟長期向好的基本面、擴大內需和“雙循環”經濟發展戰略是重要“強心劑”。中國具有14多億人的超大市場規模，中國市場購買力強、潛在購買群體持續增長，對外商而言是強大的“吸金磁”。中國市場潛力大，給予外商投資中國良好的回報預期，形成更加堅定的投資信心。



文章指出，作為製造業大國，中國歷經多年發展，已形成行業種類和數量豐富的製造業配套產業集群以及相對較完善的產業鏈供應鏈體系。同時，中國擁有龐大且訓練有素的產業工人和各領域專業人才，這是中國特有的生產成本優勢、區位配套優勢和綜合效率優勢。



中國自主研發能力和科技創新水平持續提高，為高質量吸引外資打下基礎。今年，中國擁有的全球百強科技創新集群數量首次躍居世界第一。高技術含量、高附加值、節能環保的新產品不斷湧現，出現了一批引領經濟發展的新熱點、新業態。科技創新和業態創新不僅為中國經濟發展提供了新動能，還為在華外資企業的生產加工裝配、運輸銷售、出口等提供了諸多便利，進而推動中國從“世界加工中心”逐步轉向“世界創新中心”，為外資企業提供更多合作平台和發展機遇。



當前，中國不斷擴大高水平對外開放，從要素流動型轉向制度型開放，外商投資政策進一步放寬，負面清單限制條目持續減少，外資營商環境更加得以優化。今年10月，中國宣布將全面取消製造業領域外資准入限制，這一舉措更是向世界傳遞了中國加大開放力度的強烈決心。



文章分析，積極吸引和利用外資是衡量對外開放水平的重要指標之一，是中國推進高水平對外開放的重要內容。全面取消製造業領域外資准入限制，意味著中國將在產業、範圍、層次、方式等多維度高水平推進對外開放，這向世界傳遞了鮮明的開放信號，有助於打消外資對中國經濟政策、外資政策的顧慮，強化其投資信心，進而促進外資流入。

