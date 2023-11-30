強化民營企業金融服務

中評社北京11月30日電／助力民營經濟發展壯大，金融支持責無旁貸。中國人民銀行等8部門近日聯合印發通知，提出支持民營經濟的25條具體舉措，持續加強民營企業金融服務，努力做到金融對民營經濟的支持與民營經濟對經濟社會發展的貢獻相適應。



強化金融支持舉措，引導金融資源更多流向民營經濟，有助於穩定民營企業和民營企業家的預期和信心。近年來，相關部門堅持“兩個毫不動搖”，引導金融機構樹立“一視同仁”理念，出台一系列政策舉措，推動民營企業融資持續量增、面擴、價降，金融支持民營經濟取得積極成效。接下來，各項金融政策要進一步落實落細，尤其要致力於打通堵點、難點，持續推動民營企業融資成本穩中有降，夯實穩固金融支持力度。



方向明，則思路清。通知首先明確了金融服務民營企業目標和重點。在總量上，通過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款占比。在結構上，加大對科技創新、專精特新、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域以及民營中小微企業的支持力度。



融資難一直是困擾民營企業成長的煩惱之一。要從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資渠道。優化民營企業債務融資工具註冊機制，鼓勵和引導機構投資者積極科學配置民營企業債券。支持民營企業上市融資和併購重組，發揮區域性股權市場、股權投資基金對民營企業的支持服務作用。



長期以來，我國融資結構以間接融資即信貸為主，民營企業有時並不“解渴”。對此，一方面，要下大力氣深化債券市場體系建設，暢通民營企業債券融資渠道，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量、穩定存量。另一方面，更好發揮多層次資本市場作用，擴大優質民營企業股權融資規模，支持民營企業通過併購重組提質增效、做大做強。



持續加大民營企業發展的金融資源投入，特別是做好面向民營房企的金融服務，對於激活民間投資增長勢頭、有效發揮定向政策工具作用、控制化解房地產領域重大風險等均具有直接意義。要把金融支持民營經濟看作系統工程，綜合運用貨幣政策、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構的積極性。要加強部門合作，完善信用信息共享、融資擔保、稅收等配套政策和機制。此外，各地金融管理、發展改革、工信、財稅、工商聯等部門也要加強溝通協調，提升政策實效，確保政策真正惠及民營企業。



來源：經濟日報 作者：金觀平



