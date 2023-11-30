香港綠色發展動能充沛

中評社北京11月30日電／11月20日，香港首座面向公眾的加氫站——中國石化香港凹頭加氫站正式啟動建設。這也是中國石化在境外開工的首座加氫站，建成後將成為“油、氣、氫、電、服”五位一體的綜合加能站，每日加氫能力達到1000公斤，能夠為香港的公交車、物流車輛、私家車等提供全天候加氫服務。



對香港而言，加氫站不僅僅是簡單的基礎設施，更標誌著香港在呼應國家發展戰略、提高施政效率、發展創新科技方面邁出新步伐。



國家力爭二氧化碳排放在2030年前達到峰值，力爭在2060年前實現碳中和。香港已經在2014年實現碳達峰。為配合國家的“雙碳”目標，香港特區將致力於2050年前實現碳中和，並爭取在2035年前把香港的碳排放量在2005年的水平上減半。氫燃料是關鍵的碳中和能源之一，我國已經發布了第一個氫能發展中長期計劃。從2022年開始，內地多個省份出台氫能發展規劃，今年更因為大批新能源制氫項目的投產被業界稱為“綠氫元年”。10月25日，香港特區行政長官在施政報告中宣布將制定《香港氫能發展策略》，推動新能源使用及供應，引領綠色轉型。



根據香港特區政府規劃，2035年之前將會完全停止新登記燃油及混合動力私家車。香港特區政府統計處的數據顯示，香港2022年有私家車57萬多輛、公交車12萬多輛、貨車11萬多輛，新能源車輛的替代需求巨大。對於在公交車中占大部分的雙層巴士以及貨運車輛中的重型卡車來說，氫氣加注速度更快、動力更強勁，是能源轉換的優先選項。



從發展創新科技的角度看，香港擁有世界一流的大學和科研機構，發展氫能產業能帶動新材料、新技術的研發。香港大學、香港科技大學等高校已經在海水制氫材料、氫燃料電池研發方面取得進展。香港科學園現在有兩個研發平台，分別關於醫療科技、人工智能及機器人科技。香港特區政府將在2024年籌備建設第三個研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，首階段支持不少於50個研究項目。



新能源產業布局的速度也反映出新一屆特區政府“動能”的充沛強勁。今年4月，香港特區行政長官率領由特區政府官員、立法會議員組成的大灣區訪問團到訪廣州、深圳、東莞、佛山，為內地新能源產業的飛速發展所震撼。之後，內地新能源車企的引進、新能源基金的撥付、產業規劃的編制陸續落實，特區政府甚至成立了一個頗具內地色彩的“氫能源跨部門工作小組”，主動作為、緊盯落實的實幹作風令人耳目一新。



香港首個加氫站規劃第一階段以大灣區內地城市氫能跨境運輸為主，逐步實現站內制氫、光伏綠電制氫。香港目前的太陽能裝機總量不足5兆瓦，還有較大的發展空間。香港有30多萬棟建築物，廣泛安裝光伏發電系統後預計每年可發電8.8億千瓦時，特區政府也已經撥款在合適的水塘及堆填區安裝較大規模的光伏發電系統。豐富的新能源應用場景將為“東方明珠”增添更多光彩。



來源：經濟日報 作者：劉亮



