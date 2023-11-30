加速信托業務轉型 有序“去通道”

中評社北京11月30日電／最近一段時間，私募基金“跑路”風波持續發酵，牽出的信托公司名單越來越長。近日，兩家上市公司同日公告“踩雷”國通信托相關產品。在此之前，雲南信托、外貿信托已相繼被捲入其中。據瞭解，“踩雷”產品均為信托通道業務，引發市場高度關注。



信托通道業務通常表現為事務管理類信托，由委托人發起，自主決定投資標的、管理信托財產，自負盈虧，信托公司不承擔主動管理責任，只是根據委托人指令行事。因此，信托通道業務一向在行業內被貼上信托公司“免責”的標簽。



在上述案例中，信托公司大都明確表示“踩雷”信托產品的投資操作均按照投資人意願處理，且按照合同約定履行義務，言外之意是自身並不需要承擔責任。有業內律師認為，信托公司到底擔不擔責需看信托合同的約定，如確實存在失職行為，則應承擔相應責任。



在信托業發展壯大中，通道業務長期扮演著重要角色。信托通道業務最早源自銀行的“出表”需求，受制於監管指標約束或融資方行業限制，銀行無法直接為融資方提供貸款時，可借助信托產品曲線為融資方發放貸款，銀信合作也是通道業務的主要形式，大幅推高了信托資產規模。國內信托業資產規模於2017年末突破26萬億元，達到歷史峰值，成為僅次於銀行業的第二大金融子行業。



坦率地說，信托通道業務曾在一定程度上助力企業融資、支持實體經濟發展。但在信托業成長過程中，以監管套利為主的通道業務暴露出的問題越來越多，衍生的風險也越來越大。一方面，通道業務背後主要是非標準化資產，與標品信托的轉型方向背道而馳，易滋生大量違規行為，權責不清、糾紛不斷，也是信托產品“爆雷”高發區；另一方面，通道業務有違信托“受人之托、代人理財”的初衷，為被動管理型業務，與監管鼓勵的主動管理型業務相悖，難以在大資管時代塑造信托產品競爭優勢。



當然，對於萬億元規模的通道業務而言，“去通道”也並非一蹴而就。近年來，尤其是在2020年之後，信托通道業務的監管力度空前，從逐步壓降到全面壓降再到明令禁止，取得了顯著效果。截至2023年二季度末，信托資產規模降至21.69萬億元，單一資金信托規模占比更是降至不足19%，“一家獨大”地位早已終結。



從長遠來看，信托通道業務“清零”的日子並不遙遠。今年6月1日起實施的信托業三分類新規中明確要求，信托公司應當嚴格把握信托業務邊界，“不得以任何形式開展通道業務和資金池業務”。存量業務整改過渡期為3年。11月中旬發布的信托公司監管評級新規中，更是將“多次或大量開展為其他金融機構提供監管套利的通道業務”列為下調評級的情形之一。種種監管舉措旨在推動信托公司有序化解通道業務風險，倒逼公司提高主動管理能力，加速信托業務轉型。



信托公司應積極擁抱監管，對於屬於監管套利的通道業務“應清盡清、能清盡清”，降低“爆雷”風險，回歸信托“受人之托，代人理財”的本源業務，提高主動管理能力，在大資管時代找到適合自身發展的道路，為實體產業提供更多資金活水，也為投資者提供更具投資價值的產品和更具行業特色的服務，助力經濟社會高質量發展。



來源：證券日報 作者：邢萌

