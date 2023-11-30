】 【打 印】 
哈馬斯釋放第六批被扣押人員
http://www.CRNTT.com   2023-11-30 08:59:07


　　中評社香港11月30日電／巴勒斯坦消息人士29日告訴新華社記者，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅當晚釋放第六批被扣押人員，並將其移交紅十字國際委員會。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：