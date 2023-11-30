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哈馬斯釋放第六批被扣押人員
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2023-11-30 08:59:07
中評社香港11月30日電／巴勒斯坦消息人士29日告訴新華社記者，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅當晚釋放第六批被扣押人員，並將其移交紅十字國際委員會。
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