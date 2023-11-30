吳欣盈是“立委”必沒美籍？黃暐瀚提這人下場

民眾黨2024候選人柯文哲副手吳欣盈。（中評社 資料照） 中評社台北11月30日電／台灣民眾黨大選副手候選人吳欣盈遭藍軍質疑仍有美國國籍，對此，吳欣盈則強硬回應：“這是我和美國政府之間的事”。柯辦發言人戴于文說，吳欣盈已經擔任“立委”，“立委”不得有雙重國籍，“中選會”也簽切結書調查，相關證明都一定具備，沒有問題。資深媒體人黃暐瀚29日在政論節目拿出中國國民黨前“立委”李慶安和現任“立委”孔文吉在2008年的事件坦言，如果吳欣盈這個事情還有的話，那真的只會剩下兩組候選人，變成藍綠對決。



李慶安被查出有美國籍後，遭“中選會”撤銷一屆台北市議員及三屆“立法委員”當選證書。隱瞞雙重國籍遭提告詐欺，則獲判無罪，但李也自此在政壇上消失。



不過，孔文吉確實沒有美籍，因為美國查到一個跟孔文吉的英文發音完全一樣，是烏龍事件。



根據《中時新聞網》報導，黃暐瀚29日在政論節目《關鍵時刻》中表示，“吳欣盈的回答讓我很驚訝，而且她的整個競選團隊，居然讓她這樣回答，我更驚訝”。黃指出，因為吳欣盈在去年11月2日遞補蔡壁如進入“立法院”，她到“立法院”有沒有出示她放棄雙重國籍的資料？沒有，我們“中華民國”的公職機關，沒有辦法判定對方是否有雙重國籍，衹有一個單位可以就是“外交部”。



黃暐瀚更回憶，2008年3月21日，李慶安第一次被週刊爆出有雙重國籍，她當下否認，而這個週刊之後連續三次講李慶安有雙重國籍，三次李都沒有承認。而到了2008年，“外交部”決定去跟美國查，一次查了“立法院”113個“立委”，請美國給回覆，結果美國當時回覆“外交部”，有兩個“立委”有雙重國籍，一個是李慶安，另一個是孔文吉，孔文吉更是開記者會喊冤。



黃暐瀚說，孔文吉確實沒有，因為美國查到一個跟孔文吉的英文發音完全一樣，而且他的出生年、月、日通通一樣，是個女生，美國才發現李慶安跟孔文吉這兩個人的資料是一樣的，結果在那年12月25日李慶安就開記者會，宣布暫停自己的“立委”職務。如果吳欣盈這個事情還有的話，那真的只會剩下兩組候選人，變成藍綠對決。