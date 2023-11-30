吳欣盈被問美籍回這句　黃揚明批瞎到爆

針對民眾黨柯文哲副手吳欣盈的國籍問題，媒體人在臉書發表看法。（照:黃揚明臉書） 中評社台北11月30日電／台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲副手吳欣盈在美國出生，近日遭質疑到底什麼時候放棄美國國籍及是否會秀出相關證明，吳欣盈回應，很多年前已經放棄，這不是我覺得要對外公開的，“這是我跟美國政府之間的事情”。對此，媒體人黃揚明昨晚在臉書發文指出，有沒有放棄國籍只會有一個“明確的答案”，對是否有放棄證明竟回答“這是我和美國政府之間的事”，“簡直瞎到爆！”



台媒報導，被問及是否會秀出放棄美國籍證明，吳欣盈回應，這不是我覺得要對外公開的，“這是我跟美國政府之間的事情”。而吳欣盈昨晚赴桃園替五選區“立委”參選人賴香伶站台時回應，針對國籍問題，她說，這事情好幾年前的事情，就已經放棄，不是因為選舉原因才放棄，是在台灣想要更長期深耕，後來選舉的時候，“中選會”和“立法院”都已經審查過資料，非常討厭在選舉時散播假新聞，要用這件事情起舞這是錯誤的。



黃揚明則是指出，吳欣盈回應問題毫無政治敏感度，這是大問題，身邊需要好的幕僚，幫擬定相關回應的建議回答。例如，“放棄國籍”這題可以這樣回答：“我已經放棄多年，且'中選會'也會查核，參選資格絕對不會有問題。若王定宇想要看我的放棄國籍證明文件，請民進黨準備好蕭美琴的放棄美國國籍證明文件，我就會提出。”



黃揚明認為，若繼續“本來無一物，到處惹塵埃”的回答，只會讓柯文哲的選情風險更大而已。