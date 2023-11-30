侯康配出“這招”！學者讚爆厲害：一石四鳥

針對趙少康提出若“侯康配”當選，民眾黨可以推薦人才入閣，學者鈕則勳提出看法。(照:鈕則勳的行銷扭一下粉絲專頁) 中評社台北11月30日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜的副手趙少康28日表示，若“侯康配”當選，台灣民眾黨可以推薦人才入閣。對此，文化大學廣告學系主任鈕則勳昨天在臉書發文表示，這招真的可能達到“一石四鳥”目的。



趙少康日前接受廣播節目專訪時曾表示，藍白個人恩怨等小枝小節過了就算了，未來還有很多可合作之處，若“侯康配”當選，“內閣”需要人，民眾黨可以推薦，“立法院”還是可以合作。趙少康也喊話，年輕朋友若支持柯文哲的“內閣制”，就該支持侯康配。



對此，鈕則勳29日在臉書表示，藍綠抓年輕票是戰略上的重中之重，誰能夠拿最多年輕票，誰的勝率就高，但要從柯陣營裡面挖年輕票，不是件容易的事情，柯的年輕粉非常鐵。但他表示，侯康配釋出若在當選後會找民眾黨優秀人才進入“內閣”團隊，“這一招真的很厲害，可達‘一石四鳥’之效果”。



鈕則勳首先表示，此舉是在吃民眾黨豆腐，也有向白營人士招手，分化民眾黨陣營的企圖。



鈕則勳認為，此舉是突顯出侯康配超越黨派、用人唯才的印象。



鈕則勳指出，向非綠選民操作隱諭棄保，就是說民眾黨的理念價值仍會呼應，想說服白營選民轉向支持侯康配。



最後，鈕則勳表示，某種程度可解讀為藍白破局後，向民眾黨遞出橄欖枝修補關係，向柯操作“和戰兩手”策略，建構主導性。