吳欣盈談美籍回應反常　吳子嘉曝後果嚴重

民眾黨2024大選候選人柯文哲副手吳欣盈。（中評社 資料照） 中評社台北11月30日電／台灣民眾黨大選副手候選人吳欣盈遭質疑仍有美國國籍，“中選會”29日表示，各組候選人於申請登記時均繳交授權查證外國國籍同意書，已於27日“依法循例”函請“外交部”協助查證，12月5日前將召開委員會議審定“總統”、“副總統”選舉候選人名單、12月15日公告。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日在政論節目說，吳欣盈如果不具備資格的話，就會被判定這組候選人取消資格，就變成藍綠兩組候選人來打，就有嶄新的局面產生了，就影響到台灣最後的選戰。



吳欣盈昨被問及是否會秀出放棄美國籍證明？吳回應，這不是我覺得要對外公開的，“這是我跟美國政府之間的事情”。此一答案令外界愕然，成為昨日政論節目討論的熱點議題。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉29日在政論節目《關鍵時刻》中表示，這個是荒謬的事情，吳欣盈不覺得要對外公開放棄證明，很抱歉台灣的規定，包括賴佩霞都是公開放棄美國籍的放棄證明，要拿出來給“中選會”看才能參加遊戲，這很簡單，吳子嘉更大讚，“中選會”的回答非常好，就是12月5日給大家交代。



對於吳欣盈是否有美國的雙重國籍，吳子嘉認為，這個可以騙過，因為沒有人去做查核，那是屬於信任的，自己就簽切結就好了，現在柯文哲講的話本來可信度就不高了。吳欣盈如果不具備資格的話，就會被判定這組候選人取消資格，就變成藍白兩組候選人來打，就有嶄新的局面產生了，就影響到台灣最後的選戰。



資深媒體人黃暐瀚也直言，“這很有可能最後‘中華民國’第16任‘總統’選舉，會不會衹有兩組？如果吳欣盈真的還有美國籍的話，怎麼可能會派一個有可能還有美國籍的人，來當你的‘副總統’候選人，基本上柯文哲就是意圖退選嘛，而且從來沒有發生過這種事情，這比扯鈴還扯。