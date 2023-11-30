蔡正元看大選民調　年輕人棄柯挺賴是大麻煩

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北11月30日電／2024大選確定三足鼎立態勢，分別由中國國民黨侯友宜搭配趙少康，台灣民眾黨柯文哲搭配吳欣盈參選，與民進黨賴清德搭配蕭美琴競逐。根據《美麗島電子報》29日公布的最新民調，民進黨“賴蕭配”支持度為36.3%、國民黨“侯康配”為31.0%、民眾黨“柯吳配”則僅僅衹有18.0%。對此，國民黨前“立委”蔡正元29日就表示，如果以《美麗島電子報》的民調來看，很多人放棄了柯盈配，跑去支持賴蕭配，這當然是很大的麻煩。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元29日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，現在三足鼎立所有的民調都是賴蕭配領先，必須冷靜、客觀地面對現實就是這樣，看好度也是賴蕭配最高，而且差距很大。蔡正元坦言，“在這兩個變數之中，侯康配如何去拉高支持度、翻轉看好度，就是靠這兩個的變數改變，那票從哪裡來呢？從賴清德那邊拿來的機率比較低，唯一的票源就是從柯盈配。



蔡正元坦言，現在大家都著重在年輕的選票，柯盈配有著非常高的比率，要怎麼讓這群人過來支持侯康配，並防止去支持賴蕭配？蔡正元最後強調，如果以《美麗島電子報》的民調來看，很多人放棄了柯盈配，跑去支持賴蕭配，這當然是很大很大的麻煩。