減辣刺激交投　樓價有望見底

目前樓市交投正從谷底回升，大額的交易明顯增加。（大公報） 中評社香港11月30日電／据利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，樓價從高峰期輾轉回落約兩成，部分人寄望施政報告減辣，為樓市帶來強力反彈，但現實卻又不似預期。樓市雖然沒有出現明顯反彈，但成交量確實有回暖。數據顯示，樓市交投正從谷底回升，而且大金額的交易明顯增加，這其實是一個頗為正面的信息。



大公報報導，廖偉強認為，交投回暖確實是減辣帶來的效應，尤其是合資格外來人才置業，買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）不但減半，更可以“先免後征”，令市況出現變化。這批外來人才數目龐大，而今後置業時只需繳交與港人首次置業者一樣的稅率。他們積極入市帶動氣氛轉旺，樓價亦有機會止跌回穩。



廖偉強從事地產代理三十多年，見證無數次樓市起落，經過多次驗證，可以肯定每逢經濟蕭條、樓市疲弱，就是最好的置業機會，更何況樓價現已下跌兩成，而業主們仍有若干的議價空間。現時置業，縱使之後樓價繼續下跌，跌幅亦十分有限。



高息環境影響有限



有些人可能會將1997年後樓價的巨大跌幅來做對比，並且深信後市仍會有很大的下跌空間，於是判定了現時入市，風險仍然頗高。



但別忘記，1997年時，業主的按揭比例頗高；反觀今天物業沒有按揭的比例接近七成，而有做按揭的業主，平均貸款額衹有四成，在今天高息環境之下，對大部分業主影響輕微，樓價出現斷崖式下跌的機會微乎其微。



其實，選擇在這時候進入市場的人，絕非單純有勇無謀；不少人深明這個時間點置業是非常有利的，原因是仍有相當的業主信心不足，甚或看淡樓市，買家與他們議價，自然可以較為進取，所以這個低迷時期，亦可以說是可遇不可求的低位上車機會。



隨著香港不斷加大力度輸入人才及勞動人口，香港經濟亦開始受惠，並逐步復元。當各方面穩步向好的時候，樓市成交量自然也會增加，樓價就可以企穩並且穩步回升。