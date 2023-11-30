柯前幕僚：蔡壁如被排擠　未來是誰的人可看

蔡壁如12月3日將舉行競總成立大會，屆時競總主委盧秀燕及民眾黨2024大選候選人柯文哲皆會出席。(照:蔡壁如臉書) 中評社台北11月30日電／藍白合破局，但“藍白合示範區”台中市“立委”第一選區，台灣民眾黨候選人蔡壁如宣布12月3日的競總成立大會，中國國民黨台中市長、競總主委盧秀燕、民眾黨2024大選候選人柯文哲都會到場。前柯幕僚張益贍指出，當天等盧秀燕、藍營小雞走了之後，“看台下會剩下多少柯粉？”蔡壁如、盧秀燕在台上，“要喊侯友宜當選還是柯文哲當選？”而蔡壁如被黃珊珊、柯文哲排擠到台中參選，未來會是盧的人還是柯的人，可以繼續觀察。



蔡壁如29日宣布由盧秀燕出任競總主委，12月3日將舉行競總成立大會，柯文哲當天也會出席。根據蔡壁如在臉書發出的訊息，盧秀燕預計當天上午約10時到場，柯文哲則安排10時30分到場，保持安全距離。



國民黨台中選將林家興表示，當天國民黨“立委”候參選人會去與蔡壁如同台，但會在柯文哲抵達前全都撤離，不會‘與柯同行’”。林強調，此決定與黨中央反覆溝通確認過，“立委”OK，“總統不行”，而且連“巧遇”都不行，會堅持到“總統”選舉棄保的最後一刻。



根據《中時新聞網》報導，前柯幕僚、前民眾黨中央委員張益贍在三立政論節目《前進新台灣》表示，柯文哲上台的時候，藍營小雞都會走，“不知道台下會剩多少人”，那天大家注意一下，“盧秀燕走了之後，下面的人是不是走了一堆，剩下柯粉”，這值得關注。



張益贍也提問，“蔡壁如在的時候，盧秀燕會喊柯文哲當選還是侯友宜當選？蔡壁如會喊柯文哲當選還是侯友宜當選？”這具有指標意義，兩個在台上，“總統”的部分到底怎麼喊，這變成大問題。



張益贍還說“蔡壁如我必須同情她”，跟了柯文哲這麼久，其實蔡比較想選中正萬華，但中正萬華被黃珊珊丟了一個沒有加入民眾黨的于美人參選，結果柯文哲還叫蔡壁如去中一選區這種“沙漠地帶”去選。



“蔡壁如很可憐”，張益贍也反問，“蔡壁如在被柯文哲、黃珊珊、黨中央這樣排擠之下，接下來到底是柯文哲的人，還是盧秀燕的人？”大家就接著觀察下去。