﻿首隻沙特ETF在港上市　吸引全球投資者

圖：南方東英沙特阿拉伯ETF掛牌儀式上，嘉賓們合照留念：財政司司長陳茂波（右三），沙特公共投資基金副行長Yazeed A. Al－Humied（左三），南方東英資產管理總裁丁晨（右一），港交所行政總裁歐冠昇（左一），證券及期貨事務監察委員會主席雷添良（右二）。（大公報） 中評社香港11月30日電／亞太首個追蹤沙特阿拉伯股票市場的交易所買賣產品，南方東英沙特阿拉伯ETF（02830）昨日在港交所敲鑼上市，為本港市場參與者投資沙特提供新渠道。財政司司長陳茂波表示，南方東英沙特阿拉伯ETF（交易所買賣基金）是一個重要的里程碑，令全球投資者從沙特發展中受益；港交所行政總裁歐冠昇認為，該產品能豐富香港ETF市場，增強對於全球投資者的吸引力。



大公報報導，“推出南方東英沙特阿拉伯ETF（簡稱南方沙特ETF）是一個重要的里程碑。”陳茂波說，該ETF讓世界上的大眾市場投資者有機會投資和參與沙特的經濟發展，讓他們從沙特蓬勃和充滿希望的未來所帶來的巨大機遇中獲益。



沙特去年GDP達7.8萬億 全球第17



香港作為國際金融中心，擁有完善的金融和司法基礎設施，資本、商品、人才和信息自由流動，稅制簡單。陳茂波相信，在沙特“2030願景”，特別是實現其第二大支柱“成為全球投資強國”願景的過程中，香港處於獨特的戰略地位，是前者重要合作夥伴，料未來兩者將為各自的投資者群體提供更多產品。



2022年沙特國內生產總值（GDP）超過1萬億美元（約7.8萬億港元），創下歷史新高，成為世界第17大經濟體，同時沙特證券交易所是全球第11大交易所，也是新興市場第3大交易所。2022年實際GDP同比增長8.7%，表現優於中東和全球主要經濟體，位列G20首位。沙特“2030願景”則出台於2016年，計劃放寬對外來投資的限制、促進私有化和公私營合作項目、推行社會改革等，目標推動沙特經濟多元化發展，該願景出台後沙特經濟增速擴大至一倍以上。



近年沙特阿拉伯經濟飛速發展，投資前景難以忽視。港交所行政總裁歐冠昇表示，是次上市的追蹤沙特市場的ETF具有重要意義，其為亞洲投資者提供一個透明、便利、低成本的投資工具，來接觸並瞭解中東最大的、最有活力的市場。



歐冠昇：續探索中東亞洲雙向流動



歐冠昇又謂，該ETF可以多元化港交所的產品清單，大幅加快本港ETF市場的發展，對於意在多元化投資組合、擴大全球投資的投資者而言，此舉有助強化香港的地位。下一步，港交所將探索推動在中東和亞洲之間雙向流動的機會和方法。

