藍：美不支持“台獨”民進黨“台獨黨綱”該廢

國民黨團召開“賴清德主張“台獨”立場，不因職務而改變！請出來講清楚說明白！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，批民進黨賴清德的“台獨”主張會讓台灣兵凶戰危，連兵役都要從4個月延長為1年，如今連美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格都公開表態美國不支持“台獨”，呼籲賴清德應該廢民進黨“台獨黨綱”，別讓兩岸因民進黨的主張失去互信。



國民黨“立法院”黨團今日召開“賴清德主張‘台獨’立場，不因職務而改變！請出來講清楚說明白！”記者會，由黨團副書記長吳怡玎主持，“立委”林為洲、賴士葆出席。



吳怡玎表示，賴清德2014年就說了，“台獨”固然是民進黨的主張，但是民進黨尊重台灣人民的決定，2017年賴清德說我是主張“台灣獨立”的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變。今年7月賴清德也說當台灣“總統”可以走入白宮，我們追求的政治目標就達成了。也就是說賴清德從台南市長到“行政院長”到現在民進黨的“總統”候選人，他都是主張“台獨”的政治工作者。



吳怡玎指出，賴清德一直說他當選兩岸發生戰爭機率低，但這很難說服大家，我們兵役延長為1年，因為民進黨執政兵凶戰危，陸機擾台架次屢創新高，防衛預算屢創新高，賴清德這樣還要說他當選兩岸發生戰爭機率最低嗎？如果賴清德要讓大家相信，那衹有一個方法，那就是修改民進黨“台獨黨綱”。



林為洲表示，民進黨“台獨黨綱”第一條就是寫建立台灣共和國，請問賴清德你的主張還是和黨綱一樣嗎？可以講清楚，不要每次選前變“中華民國”派，選後變成“台灣共和國”派，這樣你不是欺騙老百姓嗎？兩岸關係會這麼緊張，不就是因為你們的主張導致不信任嗎？兩岸重啟對話，衹有國民黨能夠做到。



賴士葆表示，你的本質就是“台獨”，要一路走下去，現在為了選舉你說不要了，賴公開說他若當選“中華民國”“國號”不變，如果要這樣子，賴清德要做給人民看，那就應該推動廢除“台獨黨綱”，民進黨的“台獨黨綱”是要建立“台灣國”，消滅“中華民國”，否則就是言行不一。



賴士葆指出，前陣子美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格說美國不支持“台獨”，反對單方面改變現狀，那我再次呼籲賴清德，你抱著美國大腿，你把美國大腿抱得太過了，那美國不支持“台灣獨立”，你也可以順勢改“台獨黨綱”，美國為什麼要這樣講，就是怕賴清德當選“總統”。



賴士葆表示，藍白合破裂以後，全世界外媒都緊張了，因為大家都認為藍白不合，民進黨賴蕭會贏，可是大家不用擔心，國民黨侯友宜趙少康“侯康配”虎虎生風，最後勝利的會是侯康配，侯友宜上來，兩岸沒有戰爭，對話代替對抗。