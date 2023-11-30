﻿京港全方位深化交流　11領域開展合作

第26屆北京.香港經濟合作研討洽談會昨日開幕。（大公報） 中評社香港11月30日電／“第26屆北京.香港經濟合作研討洽談會”昨日在港舉行，主題為“深化合作 共贏未來”，是疫情後首次以實體形式進行。會上發布雙向投資招商引資專案161個，招商總額503.7億元人民幣，涉及企業融資、園區合作、樓宇合作、土地融資四大類，涵蓋新一代資訊技術、醫藥健康、智能製造與裝備、科技服務、綠色能源與節能環保等產業。



大公報報導，此外，兩地同意進一步深化全方位交流，在11個重點領域開展務實合作。今屆京港洽談會共有34個項目簽約，簽約金額672.2億元人民幣（約734億港元）。



行政長官李家超致辭時表示，北京是國家的首都，全國的政治中心，文化底蘊深厚；香港是開放、多元、薈萃中西文化的大都會。在國家新時代推進高質量發展的進程中，北京和香港均具有特殊地位及擔當重要角色，兩地在發揮各自優勢的同時，也能優勢互補，創造共同發展、互利共贏的合作空間。



歡迎京企來港上市融資



李家超稱，大批優質的北京企業選擇在港上市。截至今年9月底，在港上市的北京企業數目260家，市值近9.4萬億港元，總融資金額超過3.1萬億港元，無論市值或融資金額都是全國首位。他歡迎更多北京企業善用香港作為融資平台。



他表示，兩地正在加強金融服務和創新領域的優勢互補、資源互惠，包括在綠色金融和金融科技方面的合作，北京綠色交易所與香港交易所日前簽署合作備忘錄，加強兩地綠色金融和碳市場合作，也會與北京證券交易所保持聯繫。



北京市市長殷勇強調，京港洽談會是兩地交流合作的重要平台，迄今已經成功舉辦25屆，累計促成簽約項目576個，合同金額超過1110億美元，對推動兩地經濟社會繁榮發展，增進民生福祉發揮了重要作用。截至今年10月底，香港在北京累計投資超過1350億美元，占北京實際使用外資的66%，北京對香港累計投資超過520億美元，占北京對外直接投資總額的48%，香港穩居北京外資來源地和對外投資目的地首位。



京港共同肩負落實國家戰略



殷勇指出，在推進中國式現代化的新征程中，北京和香港都肩負着落實國家重大戰略，擴大高水平對外開放的重要使命，兩地交流合作充滿機遇，前景廣闊。北京將進一步發揮京港洽談會的獨特作用，促進兩地更大範圍、更深層次的合作共贏，更好地服務國家發展大局，更大力度地增進兩地人民福祉。



李家超率領特區政府代表團與北京市市長殷勇率領的北京市代表團在香港舉行京港合作會議第五次會議。李家超表示，經過多個月的籌備和努力，京港同意進一步深化全方位交流，在11個重點領域開展務實合作。



京港雙方在會議上就以下11個範疇的合作方向達成共識，包括：參與國家重大戰略、服務業、科技創新、經貿、文化旅遊和體育、城市管理與公共服務、醫療衛生及中醫藥、生態環境、教育及人才交流、青年發展，及便利港人在內地發展。



財政司司長陳茂波與北京市副市長司馬紅於會上簽署《京港合作會議第五次會議備忘錄》，兩地還簽署四份合作文件：包括《深化京港金融業發展合作備忘錄》；《北京市教育委員會與香港特別行政區政府教育局合作備忘錄》；《京港兩地青年交流交往合作備忘錄》；及《京港食品安全交流合作框架協議》。



京港就11個範疇達成合作共識



1.參與國家重大戰略



融入共建“一帶一路”，在基建、航運、城市管理、第三方市場開拓等加強合作；支持兩地企業參與京津冀協同發展與大灣區建設



2.服務業



支持港企參與北京“兩區”（國家服務業擴大開放綜合示範區與自由貿易試驗區）建設；加強綠色金融、金融科技、跨境金融、財富管理等領域的創新與合作；支持北京企業在港上市，推動北交所與港交所互聯互通



3.科技創新



支持兩地高校、研發機構、企業及科技園區開展務實合作；構建數字經濟、信息產業創新生態；聚焦智慧城市建設



4.經貿



推動消費模式創新，支持本土品牌走向世界；跨境流通、跨境商貿、跨境品牌培育及境外項目落地方面深入合作



5.文化、旅遊和體育



推動兩地各類院團、演藝機構和演藝品牌互動交流、互訪演出；支持兩地機構開發旅遊新路線；鼓勵兩地體育協會搭建交流平台



6.城市管理與公共服務



深化城市軌道交通合作；深化燃氣安全、生活垃圾治理等交流；開展優化營商、消費者權益、市場監管、產品質量安全、食品安全、建築技術、AI應用、水生態保護修復等交流



7.醫療衛生及中醫藥



開展醫療專業人員培訓和人才培養，加強中醫藥文化宣傳，合力推進健康中國建設，促進中醫藥國際化發展



8.生態環境



加強應對氣候變化、城市生物多樣性保護等領域交流合作；推動雙方在空氣質量、水質量、污水病毒監測及污水處理回用、廢物管理、噪音管理、污染防治和環境評估等科技和專業人員培訓交流



9.教育及人才交流



支持合作辦學和鼓勵姊妹學校締結；開展城市管理、交通治理等領域公務員交流項目；推動業界就職工技能方面加強交流



10.青年發展



鼓勵兩地學校及社團開展青少年交流；發揮中關村京港澳青年創新創業中心和港澳青年北京匯作用



11.便利港人在內地發展



落實便利港澳居民在內地發展的政策措施，讓在京港人適當地享有與內地居民同等待遇；探索打造服務在京港人“一站式”咨詢服務平台