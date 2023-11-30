民眾黨：吳欣盈已棄美籍　由“中選會”回覆

民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈是否有美國籍遭到質疑。民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠30日表示，4年前提報不分區“立委”時，吳的相關國籍資料就已交給“中選會”，若國籍有問題，吳就不可能現在擔任“立委”。“中選會”應統一對外回覆。



對此，“中選會”昨日表示，已於27日依法循例函請“外交部”協助查證。



邱臣遠說，正副候選人相關資格審查在“中選會”，12月5日就會審定候選人名單。吳欣盈的個人資料，還是要由“中選會”認定、統一回覆。他知道有媒體向“中選會”查證，確實吳已放棄美國籍，但相關細節還是應該由“中選會”統一回覆，他沒辦法幫吳欣盈回應相關的細節。



民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“放任媒體巨獸？！NCC別看顏色辦事！”記者會，民眾黨團總召邱臣遠、“立委”陳琬惠、團副主任兼發言人楊寶楨出席。



邱臣遠表示，吳欣盈是否有美國籍問題，希望社會大眾能本於事實來論述。吳欣盈是現任的“立法委員”，在4年前提報不分區“立委”時，相關國籍資料、個人資料都已交給“中選會”，在“立法院”也簽訂相關國籍切結書。若國籍有問題，吳欣盈就不可能現在是“立委”的身份，因此“中選會”相關行政機關的認定事實才是重點。

