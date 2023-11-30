吳欣盈還有美籍？藍委：她可能有多個國籍

國民黨團召開“賴清德主張“台獨”立場，不因職務而改變！請出來講清楚說明白！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月30日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨副手候選人吳欣盈遭質疑是否已放棄美國籍。對此，中國國民黨“立委”吳怡玎今日表示，這件事情就和蔡英文的論文、博士學位一樣，衹有你自己可以拿出證明說服大家。而且她可能不是衹有雙重國籍，可能有好多個國籍。



國民黨立委賴士葆表示，吳欣盈說是否放棄美國籍是她和美國政府之間的事，可是她現在要選“副總統”，人民有知的權利，而且要守法，她去年遞補出任“立委”，那時候“立法院”衹有問有無其他國籍，你說沒有，“立法院”原則上就相信你，沒有去查，你不需要拿任何證明。但現在人家質疑你，因為吳出生美國，美國是屬地主義，在美國出生當然就是美國人。



對此，中選會昨日表示，已於27日依法循例函請外交部協助查證。



國民黨“立委”賴士葆則說，人民有知的權利，此事茲事體大，如果真的沒放棄，那2024大選會少一組候選人。



國民黨“立法院”黨團今日召開“賴清德主張“台獨”立場，不因職務而改變！請出來講清楚說明白！”記者會，由吳怡玎主持，“立委”林為洲、賴士葆出席，並於會後接受媒體提問。

