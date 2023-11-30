盧秀燕任蔡壁如主委　白：藍白合作示範區

民眾黨“立委”邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨台中第一選區“立委”候選人蔡壁如邀中國國民黨台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，展現另類藍白合。民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠30日表示，該選區本就是藍白合作示範區，最終目標是希望政黨輪替、“國會”三黨不過半，有藍白合作的空間也是很正常的事情。



民眾黨台中第一選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）“立委”候選人蔡壁如將於12月3日成立競選總部，民眾黨2024參選人柯文哲與盧秀燕2人將先後錯開站台，而蔡壁如也邀請盧秀燕擔任競選總部主委。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“放任媒體巨獸？！NCC別看顏色辦事！”記者會，民眾黨團總召邱臣遠、“立委”陳琬惠、團副主任兼發言人楊寶楨出席。



邱臣遠表示，台中第一選區本來就是藍白合作的示範區，在野整合到了一個階段後，不管是國民黨或民眾黨，甚至是全體的民眾，大家想看到的是下一階段對國家政策論述的願景，最終目標還是希望政黨輪替跟“國會”三黨不過半。基於這樣的基礎，在不同選區有不同狀況，當然也有藍白合作的一個空間，這是很正常的事情。



媒體問及，有關民眾黨2024候選人柯文哲爆料有掮客開價2億美元要求擔任副手，邱臣遠說，正副“總統”選舉層面，民眾黨跟國民黨就是兄弟登山各自努力，在“國會”合作，甚至是一起讓政黨輪替的總目標下，很多策略性競爭合作關係可以繼續進行，但是我們都必須翻開新的一頁繼續往下走。