富權：柯文哲船破偏遇頂頭風？

中評社香港11月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：柯文哲船破偏遇頂頭風？以下為文章內容。



“藍白合”破局，使得聰明反被聰明誤的柯文哲頓時失算，慌亂一團。但卻仍然要“跌落地抓一把沙”，意圖扳回敗局，再次發揮其“亂噏廿四”的伎倆，拋出所謂“二億美元”的話題。這可不是像此前他拋出系列“無厘頭”話題那樣鬧著玩的，因為關聯著抵觸《“總統”“副總統”選舉罷免法》中的多項規定的問題。因此，已經有多人向司法機關告發柯文哲，可能會導致柯文哲在大選的過程中，必須分心處理應對這宗官司的問題，將必定會導致其競選宣傳的效果大打折扣。



正是“船破偏遇頂頭風”，昨日又有一個新話題令到柯文哲“周身唔聚財”。柯文哲的“副手”搭檔吳欣盈，被質疑擁有美國國籍。而按照相關法律規定，擁有雙重國籍者不得參選台灣地區的各項公職。正因為如此，郭台銘公佈其“副手”是賴佩霞，而賴佩霞卻是擁有美國國籍，而且還是原生國籍時，大家都在看笑話，揣測倘在郭台銘登記為被連署人之前，賴佩霞未能辦妥放棄美國國籍的手續，就將“竹籃打水一場空”。不過，“AIT”卻能發揮前所未有的高效，搶在“中選會”受理被連署人登記作業之前，辦妥賴佩霞的退籍手續，這才讓郭台銘能夠闖過一關，開始進行連署工作。



而吳欣盈的情況則有所不同，因為她已經隨同柯文哲向“中選會”進行台灣地區領導人選舉的參選登記。倘是果然仍具有美國國籍的話，就不單止是不具參選資格，連累喪失“副手”的柯文哲必須退出大選的問題，而且其本人也牽涉到“明知故犯”，欺騙台灣當局的刑事犯罪行為，將會被司法機關追究其刑事責任。



這就非同小可了。柯文哲昨日強硬反擊吳欣盈的美國國籍問題，聲稱吳欣盈就是現任“立委”了，如果具有美國國籍，怎麼可能就職擔任“立委”？那早就要出問題了！而吳欣盈本人則回應表示，這是很多年前的事，跟選舉完全無關，這是她跟美國政府之間的事，不覺得需要對外公開放棄證明。民進黨籍“立委”王定宇反駁道，他個人傾向相信吳欣盈，但吳欣盈的回答比較嚴重。她擔任“立委”，就職當天就必須出具放棄其他國家國籍的證明文書，這並不是委員個人和美國之間的事，是委員和台灣當局之間的事。對此，吳欣盈仍然強硬回應：“這是我和美國政府之間的事”。



柯文哲辦公室發言人戴于文的回應，則相對地較為“虛心”，聲稱現任“立委”不能有“雙重國籍”，相關證明都具備，至於為何不像郭台銘有意參選時延攬的“副手”賴佩霞一樣立即公布放棄證明？戴于文表示尊重吳欣盈，經過“立委”選舉、“中選會”簽結切結書調查，絕對沒問題。

