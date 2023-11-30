趙少康參選踩紅線？陳耀祥：已請中廣說明

NCC主委陳耀祥接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平）通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥30日上午於“立院”受訪時表示，NCC昨日已向“立法院”交通委員會提交了中嘉案的調查報告，詳細說明了相關的調查資料。他表示，目前最重要的是先解決新聞頻道入主的問題，並改善其新聞品質。至於是否有違規或需要研處的部分，他表示會後續處理。



陳耀祥也回應了記者對於國民黨大選副手候選人趙少康是否違反黨政軍條款的爭議，他說，趙少康不只是中廣的董事長，還是兼任總經理，直接經營中廣的人事。這涉及到候選人是否可以繼續經營媒體，以及是否會違反媒體公平公正性的問題。



陳耀祥說，NCC已經發函給中廣和其他相關的媒體，要求他們在選舉期間如何公平公正地對待所有的參選人，這是廣播電視法和“總統”“副總統”選舉罷免法的明文規定。如果有檢舉或發現有違反公平公正的情況，NCC會移送給“中選會”去進行研處。目前還沒有收到中廣等媒體的回覆。



陳耀祥還表示，NCC的監理對象是事業，不是個人，所以事業有沒有違反或有沒有相關的規劃，要由事業來說明。如果事業沒有辦法公正地處理，NCC會依法採取相關的措施。對於藍營批評NCC成為民進黨打手，並質疑公網集團華視已經成為民進黨的側翼，甚至還批說是幫賴清德來助選，陳耀祥則表示，這些選舉語言他不便評論。