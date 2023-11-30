吳欣盈嗆記者　綠營郭昱晴：需尊重家人

民進黨召開“2024選好的人，走好的路”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈被問到擔任副手候選人，是否跟家人討論過，她則反嗆記者“你當記者問過爸媽嗎？”還嗆說現在不需要父權社會。民進黨不分區“立委”候選人郭昱晴對此表示，任何決定尊重家人跟父權不父權沒有關係，就像領養貓、狗，也都要家人同意、彼此尊重。



郭昱晴說，既然講到平權，就不用說講到家人的誰，父親、母親或是丈夫等，跟這個沒有什麼關係。一個重大職場轉變要跟家人討論，有他們的支持才是我們的後盾。



民進黨今天由性平部主任李晏榕偕17名女性不分區“立委”候選人召開“2024選好的人，走好的路”記者會。



吳欣盈昨晚出席桃園平鎮地方助選第一場說明會，記者二次問舅舅爆料當副手沒跟家人討論嗎？吳欣盈面對怒嗆，“妳當記者有問過爸媽嗎？”，並以英語“I gonna ask ,I want to know”，以台語說“大家都幾歲的人，你幾歲做甚麼決定，出門做什麼決定”，再以中文說，每個成年人都要對自己做的決定負責任，剝削女權，父權社會都要問男人，問先生、問父親，女生才能做決定。



民進黨不分區候選人、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳也說，因為家人要承擔更多責任，比如接送小孩等，包括她的小孩都要知道，因為未來晚餐更多時候要吃便當，這不涉及女權。李晏榕表示，溝通從家人開始。