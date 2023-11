吳欣盈嗆記者　綠營郭昱晴：需尊重家人

民進黨召開“2024選好的人,走好的路”記者會。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北11月30日電(記者 黃筱筠)台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈被問到擔任副手候選人,是否跟家人討論過,她則反嗆記者“你當記者問過爸媽嗎?”還嗆說現在不需要父權社會。民進黨不分區“立委”候選人郭昱晴對此表示,任何決定尊重家人跟父權不父權沒有關係,就像領養貓、狗,也都要家人同意、彼此尊重。



郭昱晴說,既然講到平權,就不用說講到家人的誰,父親、母親或是丈夫等,跟這個沒有什麼關係。一個重大職場轉變要跟家人討論,有他們的支持才是我們的後盾。



民進黨今天由性平部主任李晏榕偕17名女性不分區“立委”候選人召開“2024選好的人,走好的路”記者會。



吳欣盈昨晚出席桃園平鎮地方助選第一場說明會,記者二次問舅舅爆料當副手沒跟家人討論嗎?吳欣盈面對怒嗆,“妳當記者有問過爸媽嗎?”,並以英語“I gonna ask ,I want to know”,以台語說“大家都幾歲的人,你幾歲做甚麼決定,出門做什麼決定”,再以中文說,每個成年人都要對自己做的決定負責任,剝削女權,父權社會都要問男人,問先生、問父親,女生才能做決定。



民進黨不分區候選人、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳也說,因為家人要承擔更多責任,比如接送小孩等,包括她的小孩都要知道,因為未來晚餐更多時候要吃便當,這不涉及女權。李晏榕表示,溝通從家人開始。