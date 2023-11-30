美中關係破冰者基辛格去世 享年一百歲

基辛格2023年7月以百歲高齡訪華，備受禮遇。 CCTV視頻 中評社華盛頓11月29日電（記者 余東暉）美國政壇元老、美中關係的“破冰者”亨利·基辛格29日在其康涅迪格州的家中去世，享年一百歲。



基辛格1923年5月27日出生於德國，“二戰”期間作為猶太難民隨家人逃到美國。1954年從哈佛大學獲得博士學位後，基辛格進入外交和戰略學界。1960年代，基辛格開始為美國共和黨總統候選人助選而進入政界，並與當選總統的尼克松結下緊密淵源。在尼克松任上，基辛格擔任總統國家安全顧問和國務卿，在福特任上繼續擔任國務卿。



作為“現實政治”的實踐者，基辛格在1969年至1977年期間的美國外交政策中發揮了至關重要的作用。他率先對蘇聯採取緩和政策，謀劃開放與中華人民共和國的關係，在中東進行穿梭外交，結束美國捲入越南戰爭，並因此獲得1973年諾貝爾和平獎，儘管他的一些做法在美國受到爭議。



基辛格在中美關係歷史上是一個值得大書特書的傳奇式人物。1971年7月，基辛格秘密訪華，開始了美中關係破冰的進程。1971年10月份，基辛格再度訪問北京，為尼克松1972年2月份訪華鋪路。尼克松訪華，雙方發表《上海公報》，標誌著華盛頓與北京的關係打開大門，最後導致1979年中美建交，實現關係正常化。在實現中美關係正常化的談判過程中，台灣問題始終是最棘手、最重要的問題。