台爆抗生素缺貨　藍委偕藥師控訴食藥署擺爛

國民黨團30日召開“抗生素大缺貨，食藥署隻手遮天，“衛福部”難辭其咎！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立委”林為洲與醫事委員會主任委員沈采穎藥師30日上午，於“立法院”召開“抗生素大缺貨，食藥署隻手遮天，“衛福部”難辭其咎！”記者會。針對近日，食藥署處理抗生素缺貨的問題與態度，痛批食藥署對缺藥的處理態度不佳，並要求解決缺藥一事應提高到“行政院”層級。



林為洲表示，食藥署總是以基層沒有上平台登錄缺藥為由，推卸責任，卻不主動查核管理缺藥的情況，甚至還說藥品充足，不知道基層的困境。他質疑，食藥署是否要等到有民眾因為缺藥而喪命，才會改變政策，才會來解決問題？



沈采穎藥師則指出，“監察院”的調查報告已經揭露食藥署對缺藥的處理態度是，地方缺藥、“中央”不知，沒有主動查核管理機制，也沒有針對目前及未來傳染性疾病大流行的需求量，做好準備。沈認為，政府只會增加藥學生及藥師員額，卻不解決缺藥的問題，沒有藥品要藥師如何執行業務？沈要求食藥署不要只公布進口的數字，而要有明確的政策方針，對缺藥的問題負起責任。



林為洲表示，為瞭解決缺藥的問題，他要求食藥署新設專人專線電話，接受各基層醫療診所及社區藥局的電話，隨call隨辦。如果基層醫療診所及社區藥局有缺藥的話，就直接打這個專線，由專人接聽，接聽後即聯絡藥商。而不是每次只要民間說缺藥，食藥署總會回應藥品充足。他說，這種方式並非首創，10幾年前，“國家”遇到重大災難的時候，就是用這種方式調度運送藥品到災區。他呼籲，食藥署應該正視缺藥的問題，不要再用人命換政策。