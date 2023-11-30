侯民調從讓趴到輾壓　林為洲：政黨實力顯現

林為洲。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平）在歷經23日的藍白五巨頭大亂鬥後，國民黨侯康配和民眾黨柯盈配分別正式成形。然而，相對於氣勢如虹民調上衝的侯康配，柯盈配的民調表現並不理想，甚至被外界認為逐漸被邊緣化。對此國民黨“立委”林為洲30日在“立院”受訪時表示，這就是政黨綜合實力影響力的顯現。



林為洲指出，當時藍白合談判時，國民黨主張要將政黨支持度和政黨綜合實力納入民調，但後來不再堅持，所以才有了誤差範圍的問題。他認為，現在的民調顯示，國民黨在北中南的造勢活動，都有帶動選民的支持，而民眾黨的場次和人氣都遠遜於國民黨。他說，選舉的時候，陸戰空戰都要配合，才能造出氣勢，而不是像民眾黨一樣，只會酸國民黨的政黨實力是靠遊覽車。



對於民眾黨2024大選候選人兼黨主席柯文哲近日爆料，有人要花兩億美金讓他當副手，林為洲則表示，這是一個不可能的事情，也是一個不合法的事情。他質疑，柯文哲是不是被騙了，或者是故意在造謠，攻擊國民黨。他說，柯文哲自己都沒有把這件事當一回事，也沒有把事情講清楚，只是讓發言人來潑血國民黨，讓議題停留在負面的地方，對民眾黨、對大選都不是好現象。



林為洲呼籲，民眾黨既然已經有自己的“總統”、“副總統”提名人，就應該提出自己的政策方向，訴說自己的理念，而不是在這些無關緊要的事情上糾纏。他說，國民黨和民眾黨在“立委”的部分，有些地方可以合作，所以大家應該往前走，提出福國立民的政策，這才是正途。