新黨推薦不分區　吳成典：清廉避戰顧台灣

新黨召開“清廉，避戰，顧臺灣 ”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月30日電（記者 張嘉文）新黨主席吳成典今天偕黨籍不分區“立委”候選人召開記者會，宣布競選主軸清廉、避戰、顧台灣。吳成典強調，衹有避戰才能兩岸和平，備戰並無法達成這樣的效果，即便美國把所有武器都給我們也打不贏大陸，所以必須要避戰。新黨對於目前兩岸兵凶戰危的情況引以為憂，呼籲民眾需理性思考，將手上的一票投給新黨，兩岸和平才有救。



新黨2024共提名8位不分區“立委”候選人，由“監察院”前院長王建煊領軍，接著依序為前“監察委員”仉桂美、新黨主席吳成典、台灣新住民經貿交流協會理事長賀樺、台企聯常務副會長林易陞、新黨發言人陳麗玲、戴德滿、王子芩等人。



新黨今天召開“清廉，避戰，顧台灣 ”記者會，由吳成典主持，包括不分區“立委”候選人仉桂美、賀樺、戴德滿、王子岑和平地原住民“立委”候選人米甘幹，以及新黨2024競選總幹事吳正群等人出席。



吳成典表示，以色列和烏克蘭的案例都印證了，戰爭會在無意中發生，台灣人要有智慧避戰，所以新黨這次選舉的主軸就是清廉、避戰、顧台灣，剛好新黨30年前成立的主軸就是兩條腿走路，一條是和平統一，一條是清廉從政選上不貪污不包工程。



吳成典說，因此新黨這次8位不分區“立委”的提名，是從新黨過去主張的兩條腿走路，即清廉參政、和平交流的兩個主軸延伸出來，形成四大主張。主張一是清廉除弊，新黨提名由前“監察院長”王建煊及前“監察委員”仉桂美兩位；主張二是公平正義，是提名律師陳麗玲及現任新黨主席吳成典。主張三是避戰保台，是提名陸配代表賀樺及金門籍的戴德滿。主張四是月入十萬，是要推動台灣人才赴陸創業，提名的代表是台商林易陞及兩岸知名女作家王子芩。



吳正群指出，新黨本次競選盼望能得到支持，不分區加上區域“立委”希望至少能拿到3席，在“立院”組成黨團，發揮最大戰力，為民喉舌。



戴德滿則說，這場選舉是戰爭與和平的選擇，他參選更希望未來能替金門建立金廈大橋，打造新四通。賀樺強調，台灣人需要和平穩定，相信這是兩岸民眾的共同希望。



仉桂美指出，過去她的工作就是專門在揭弊、保障人權，如今政府財政面臨嚴重問題，民進黨執政7年多濫用特別預算，出現大量潛藏負債，她若當選會致力監督，力促政府財政重新上軌道，避免債留子孫，確保世代正義。