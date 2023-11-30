女權日　民進黨不分區女性候選人聯合造勢

民進黨性平部主任李晏榕偕17名女性不分區“立委”候選人召開聯合造勢記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）今天是民進黨前婦女部主任彭婉如逝世紀念日，也是台灣女權日。民進黨17名女性不分區“立委”候選人今天聯合召開記者會，分享女性從政艱辛，未來進入“國會”要為更好的台灣而努力，呼籲選民2024要選“好”的人，走“好”的路”。



民進黨性平部主任李晏榕在會中強調，民進黨不分區的顏值最高。其中不分區“立委”候選人、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳則說，小孩知道她要擔任不分區還說“媽媽那你要去接豬肝了”，大家一聽也忍不住笑出來。



民進黨為了衝刺2024政黨票，民進黨性平部主任李晏榕偕17名女性不分區“立委”候選人召開聯合造勢記者會。民進黨共提名34位不分區候選人，女性有18位。



李晏榕表示，民進黨27年來在女性參政上寫下多個里程碑，有第一任女性“副總統”、也有第一任女性“總統”、更有第一任駐美代表，2024也推出18位、也就是超過一半比例的女性不分區候選人，宣示要為台灣女性參政寫下新的歷史。



排名第12名的藝人郭昱晴分享自己接受不分區提名的過程，她指出，演藝圈像她一樣願意對政治議題表態的人少之又少，她日前跟父親分享自己若有機會，或許2年後會從政為更好的台灣努力，沒想2天後就接到前民進黨主席卓榮泰助理的徵詢電話。她說，從政這條路或許很難，但她相信自己的良知一直都在。

