時力拒審NCC預算藍委挺　綠委強勢闖關

時代力量“立委”陳椒華。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平）“立法院”交通委員會30日預定審查傳播通訊委員會（NCC）預算，但遭到時代力量和中國國民黨的反對。他們質疑NCC對於三立集團入股中嘉的案件處理不力，未能依法裁罰違反反媒體壟斷紅線的行為，並給予一年的限期改正，等於是放任綠色媒體壟斷的現象。因此，兩黨提出拒審和緩審的提案，要求NCC主委陳耀祥下台。但在現場綠委人數優勢下，在經過表決程序後交委員會，今天仍依照計劃續審NCC預算。



時力“立委”邱顯智表示，NCC昨天才交出中嘉案的報告，但是報告內容避重就輕，沒有對三立做出任何處分，只要求中嘉在一年內轉讓部分股權，並未交代12%的股權去向。邱說，NCC還推託宏泰公益信託的公益支出問題給“教育部”，沒有調查該承諾是否落實。他要求NCC委員要有道德勇氣，公開提出不同意見書，否則就是陳耀祥的幫凶。



時力“立委”陳椒華批評陳耀祥遇到綠媒就腳軟，無視各種違法行為，任憑綠色媒體挑戰NCC紅線，甚至說＂限期改正＂就好，已經抹滅獨立機關的專業性。她說，陳耀祥不適任NCC主委，應該下台。她呼籲“立法院”交通委員會拒絕審查NCC預算，不要讓NCC持續敗壞“國家”獨立監督機關的責任。



民進黨“立委”陳歐珀則表示，NCC要做一隻有牙齒的老虎，公平公正地處理媒體，他也贊成藍營、時力的部分意見。不過他認為陳耀祥＂不是遇到綠媒就腳軟，是碰到媒體就腳軟＂，對於各黨派的政治人物標準都要一樣，不要推託，也不要揣測上意。但他對於拒審是持保留態度，會期只剩兩週，若拒審要何時才能審。



針對拒審、緩審提案，兩案表決後皆以6：3否決，僅國民黨洪孟楷、時力陳椒華、邱顯智3位委員支持拒審、緩審，民進黨則發動甲動，林俊憲、陳歐珀等6名綠委皆投下反對票。