陳茂波：滬港綠色金融合作空間廣闊　

圖片來源：香港商報網 中評社香港11月30日電／財政司司長陳茂波今日（30日）在2023滬港合作與發展研討會致辭時表示，香港與上海在綠色金融方面合作的空間廣闊，建議在三方面加強合作，包括綠色籌融資和碳排放市場、綠色分類和綠色認證，以及可持續披露方面。



香港商報網報導，綠色籌融資和碳排放市場方面，陳茂波表示，香港自2018年起發行綠色債券，至今發行總額近1700億港元，當中有長達30年期的美元綠債、20年期的歐元綠債，亦包括今年2月全球首次發行的政府代幣化綠色債券。他歡迎上海市政府及企業多來港發行境外綠債，利用境外資金，支持綠色項目的建設。



綠色分類和綠色認證上的合作方面，陳茂波表示，香港正積極推進制訂綠色分類法，為債務工具發行人提高募資的可信度，同時減少所謂“漂綠”的行為。而在可持續披露方面的合作，香港正按序採用國際可持續發展準則理事會（ISSB）發布的國際財務報告可持續披露準則，內地企業佔港股總市值和成交額達七成以上，其中上海的企業的市值佔超過一成，達到接近22000億港元，預期兩地交流與合作空間更廣闊。



至於可持續披露方面的合作。他指，今年6月國際可持續發展準則理事會（ISSB）發布國際財務報告可持續披露準則，香港作為國際金融中心，正按務實有序的方式，採用ISSB的準則。內地企業佔港股總市值和成交額達七成以上，其中上海的企業的市值佔超過一成，達到接近22000億港元。此外，國家是世界第二大經濟體，持續推進高水平對外開放，著力吸引外資。因此，可以預期內地在可持續披露方面將有更大的需要對接好國際的準則。滬港兩地這方面肯定有廣闊的交流和合作空間。