北交所打新熱情高漲　新股凍結資金迭創新高

中評社香港11月30日電／北交所打新規則與滬深A股有所不同，滬深新股申購無需凍結資金，而北交所需要凍結資金。北交所的新股申購單位為100股，申購數量為100股或其整數倍。同時，投資者採取現金申購需要凍結資金，一般為兩個交易日。換言之，北交所網上打新，資金越多中籤越多。



深圳商報報導，隨著近期北交所二級市場的火爆，打新熱情也持續高漲。上周啟動申購的機科股份、廣廈環能網上凍結資金均超過千億元。其中，廣廈環能網上凍結資金高達1348億元，創出去年3月以來北交所新股凍結資金新高。



廣廈環能IPO發行結果29日出爐，約3.7萬戶投資者獲配股票，中籤率0.25%。



在已完成繳款的戰略配售環節，公司引入10家戰投。其中方正證券、長城證券、中創信投投資、北京金科基礎設施產業、中信建投股管家廣廈環能1號北交所戰略配售集合資產計劃分別獲配42.6439萬股、40.9381萬股、30萬股、21.3219萬股、42.6396萬股。江蘇聖賢鍛造、常熟市無縫鋼管等5家戰投均獲配24.4913萬股。



即將於本周四上市的機科股份發行價為8元，發行市盈率為19.54倍。機科股份此前共有21.08萬戶投資者參與了申購，打新戶數創出年內新高；網上有效申購數量為147.62億股，網上凍結資金 1181億元，認購倍數500倍，中籤率0.2%。

