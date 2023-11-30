民眾黨團批NCC看顏色辦事　放任綠媒壟斷

民眾黨團召開“放任媒體巨獸？！NCC別看顏色辦事！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月30日電（記者 鄭羿菲）台媒三立集團疑透過轉投資控股公司，控制有線電視集團“中嘉”股權達27%，逾越媒體壟斷紅線。台灣民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠30日批評，NCC僅要求三立限期改正，顯對壟斷消極放任，無疑是變相鼓勵違法！相較NCC火速調查中國國民黨2024副手候選人趙少康身兼中廣董事長一事，格外諷刺，充分展現NCC“看顏色辦事”。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“放任媒體巨獸？！NCC別看顏色辦事！”記者會，民眾黨團總召邱臣遠、“立委”陳琬惠、黨團副主任兼發言人楊寶楨出席。



邱臣遠表示，中嘉上個月遭爆上層股東異動，三立集團疑透過轉投資控股公司，控制中嘉股權，近日三立董事長張榮華等人承諾“6個月內向NCC報告可能買家，並在12個月內完成出售流程”，早已形成“先壟斷，後改正”的時間漏洞，對其他業者毫無嚇阻力，無疑是變相鼓勵違法。相較NCC火速調查趙少康，格外諷刺，NCC儼然成為民進黨政府在媒體界的打手，嚴重違反行政中立。



邱臣遠說，三立在蔡政府任內所承接的政府標案金額數量龐大，2016年至2022年總計得標新台幣22.4億元標案，但涉及媒體壟斷調查時，NCC卻極盡所能為三立辯護，更令人擔憂的是類似中嘉的案件不勝枚舉，如中天關台、護航鏡電視等，都一再顯示NCC的偏頗立場及民進黨政府想“一統媒體”的野心。



邱臣遠批評，民進黨2024候選人賴清德6月曾宣示“新聞自由是台灣核心價值”，顯然只是政治作秀，NCC應在中嘉案上一視同仁，並提供詳細調查報告，向社會大眾交代，也呼籲“立法院”交通委員會暫緩審查NCC預算，敦促其恪守行政中立。



陳琬惠指出，NCC是獨立機關，不該對媒體有顏色之分，現在卻看到三立就轉彎，踐踏媒體壟斷紅線，監管機制形同虛設，NCC主委陳耀祥無疑是失職、失格又不適任，NCC的消極怠惰、護短行徑，民眾心中自有公評。