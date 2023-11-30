八達通使用時聽到“嘟～嘟嘟”提醒你要更換

中評社香港11月30日電／香港商報網報導，八達通卡公司昨日（29日）宣布推出“恒常換卡計劃”，以不斷優化服務。根據發卡年份，每月分批更換於2002年及其後發出的八達通。用戶使用八達通時聽到“嘟～嘟嘟”的特別提示聲響，便可透過八達通手機應用程式將舊卡轉移至至手機八達通；用戶亦可前往指定地點以舊卡換新卡。否則在更換限期後一年起，將每年收取20元的行政費。



八達通表示，繼早前第一代八達通恒常換卡計劃順利完成後，將恒常地分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少3個月的通知期。用戶在聽到“嘟～嘟嘟”的特別提示聲響後，應盡快將需要更換的租用版不記名八達通在失效日期前，透過八達通手機應用程式轉換為手機八達通，或前往八達通服務站更換一張新實體八達通，以繼續使用八達通服務。



用戶舊卡內的按金、餘額、服務及優惠等，均可自動轉移至手機八達通或新卡。用戶亦可以選擇將舊卡退回，以取回卡內的餘額及按金。在3個月的通知期過後，舊卡將會失效，如舊卡失效一年內更換新卡或退回舊卡，均不會被收取“逾期更換行政費”（行政費），並可以到“港鐵客務中心”退回；但失效一年後仍未更換，便需要從舊卡按金及餘額（如有）中每年扣除20港元行政費。當按金及餘額被完全扣後，屆時該八達通將無法更換。



八達通指，除提示聲響，將會進行廣泛的宣傳提醒用戶留意，同時用戶亦可透過多個渠道查閱是否須要更換卡，包括八達通換卡計劃網頁、“八達通互動語音電話系統”，以及指定港鐵站和商場內的“八達通服務站”等。而手機八達通用戶則會在需要更換時在應用程式收到有關通知。（圖片來源：香港商報網）