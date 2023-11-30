網傳趙少康私吞新黨三億　吳成典斥胡說八道

新黨主席吳成典。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月30日電（記者 張嘉文）新黨創黨元老、中廣董事長趙少康擔任中國國民黨2024候選人侯友宜副手，近日網路流傳，1994年趙少康代表新黨角逐台北市長失利後，疑似私吞黨部競選結餘款新台幣3億元。對此，新黨主席吳成典30日特別澄清表示，這是胡說八道。



趙少康1993－1994擔任新黨第一屆全委會召集人，1994年代表新黨參與台北市長選舉，當時民進黨是陳水扁，國民黨黃大洲，因泛藍分烈，陳水扁勝選。1994也是台灣選舉史上，第一次泛藍分裂、綠營得利。



吳成典強調，新黨款項一向透明，何況從沒有3億元可以被私吞，此顯然是趙少康目前正代表藍營競選副手，為影響其選情，意圖使其不當選所捏造的謠言。



侯友宜和趙少康組成侯康配，近來聲勢和民調都有往上升的趨勢。但網路流傳一則消息，內容強調是“真實的往事”，該文提到，1994年趙少康代表新黨角逐台北市長失利後，因私吞了高達3億元的黨部競選結餘款，被當時的黨主席王建煊強烈譴責之下，憤而宣佈退出新黨。



吳成典今天在新黨中央黨部召開2024大選競選主軸記者會。對此他特別澄清表示，趙少康是新黨創黨元老，等於是新黨的生父，而王建煊是新黨的守護神，兩人之間從沒矛盾，此次事件顯然是有人想藉此製造閒隙。



吳成典強調，新黨財務一向公開透明，每一筆帳目皆清清楚楚，1994年的台北市長和議員選舉，新黨選舉結餘款均歸屬黨運用，完全沒有遭私吞、挪用情事，也無謠言中所謂趙少康遭到王建煊指責憤而退黨一事。他特別澄清，希望謠言止於智者。



吳成典說，新黨藉此正告造謠者，意圖使人不當選而散佈謠言構成選罷法第104條之妨害選舉罪，依法有五年以下有期徒刑之刑責。新黨呼籲有心人士，勿以不正當之手段進行負面選舉，而影響選舉的公正性。