侯康配民調爆升　賴競總潘孟安猛批趙少康

民進黨2024大選候選人賴清德競選總幹事潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）關於中國國民黨“侯康配”民調上升，民進黨2024大選候選人賴清德競選總幹事潘孟安今天跟媒體茶敘時提到，國民黨副手趙少康投機、偏激、鬥雞是“三機一體”，已經把正的侯友宜當成傀儡。他還嘲諷說，趙少康20幾歲就買了兩三間房子，如果要去大學演講，可以跟學生分享怎麼在20幾歲買房就上手。



趙少康擔任侯友宜副手，討論熱度很高。成功炒熱“侯康配”，賴陣營潘孟安今天與媒體茶敘幾乎話題都圍繞在趙少康身上。



媒體問到“侯康配”民調最近變高，潘孟安說，因前一陣子藍白合的議題討論度高，在上周登記前都是亂象。民調各家都在做《美麗島電子報》這兩天的民調賴清德都領先，但是我們不會引以為滿，未來策略照表操課。



他接著說，這場選戰主角好像不是侯友宜而是趙少康，侯在君悅飯店談判時帶了兩個保母，現在又帶了一位保母當副手，侯明顯看起來就是魁儡。他批評說，趙少康投機、偏激、鬥雞是“三機一體”。



潘孟安說，趙少康之前主張“柯侯配”，現在又同意“侯康配”，大家看了一團亂，趙少康本來說要選“總統”，侯友宜現在是接受趙的政見，重提九二共識、重啟兩岸服務貿易協議談判等，趙從1994年喊選民進黨“中華民國”就沒有了，但是現在還在，甚至台股已經還超過香港股市，代表這幾年民進黨執政穩健前進。



至於台灣民眾黨2024候選人柯文哲找來吳欣盈當副手，最近卻遭到批評，柯文哲氣勢是否會下挫？潘孟安說，自從藍白在君悅傷心酒店之後，圖窮匕見、柯遊走藍綠“陽謀”被揭穿，藍軍現在也集結力量批柯文哲，國民黨也強力猛攻，藍白合變成藍營強攻白營。趙少康還說要把柯打到20%以下。