吳成典：金廈大橋不用公投　侯當選就可做

新黨主席吳成典接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜近日在節目專訪中提到，將推動設置兩岸經貿自由示範區，“金廈大橋”只要公投獲得大家同意就蓋。曾任金門縣副縣長的新黨主席吳成典向中評社表示，侯友宜的態度和回應都很好，至於金廈大橋其實不用公投，他已知道結果，在金門沒有人會反對，侯如果能當選，第二天就可以開始做了。



吳成典強調，正面鼓勵侯友宜的主張，這也對兩岸關係是好的、善意的，更讓金門跟廈門變成共同生活圈，讓福建和台灣更進一步融合發展，就從金門、廈門，台灣和福建開始做起。



侯友宜和副手趙少康29日接受電視台政論節目專訪。侯指出，他會讓對岸不敢輕易發動戰爭，透過兩岸啟動對話交流，雙方逐漸簽訂各種協議，讓兩岸關係重回穩定與合作，並將推動設置兩岸經貿自由示範區，“金廈大橋”只要公投獲得大家同意就蓋。



吳成典今天接受中評社訪問時對此表示，這個態度很好，在金門民眾的立場來說，金廈大橋其實不用公投，因為沒有人會反對，而且不只蓋大橋，正在建造的廈門通往大嶝島的地鐵，若能再延伸兩公里跨海到金門島，同樣可以達到類似金廈大橋的功用，且更為實際。



吳成典強調，不管是地鐵或是大橋，對金門來講統統都是歡迎，不會有金門民眾去反對這事，直白來說，不需要公投就可以做了，侯友宜如果當選，第二天就可以開始做了。



吳成典認為，這些主張對兩岸關係來說都是善意，一步一步營造兩岸共同生活圈，這樣的氣氛出來後，自然就往兩岸和平的方向發展，總比民進黨高喊獨立，每天罵大陸會騙人這種氣話來得好，這種氣話少講，兩岸就更能融合發展。