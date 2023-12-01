顧祖華：美方應該回到《開羅宣言》的初心

中評社北京12月1日電（作者 顧祖華）今年是《開羅宣言》簽署80周年。1943年11月中、英、美三國在開羅商討進一步對日作戰，議定戰後安排，是第二次世界大戰過程中同盟國最重要的一次會議。《開羅宣言》奠定了戰後世界格局，特別是東亞的格局，即使今天，它仍然是東亞格局的重要基礎。



一、《開羅宣言》維護了中國領土、主權完整



近代以來，日本通過甲午戰爭於1895年強行割中國台灣為殖民地，日俄旅順戰爭後又開始蠶食中國東北領土，1931年“九一八”事變後占領東北，扶持偽“滿洲國”，嚴重損害了中國主權和領土完整。



《開羅宣言》規定，在使日本所竊取中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中國。這個規定一直追溯到甲午戰爭後中日簽訂的《馬關條約》，把日本殖民了近50年的台灣及澎湖列島歸還中國，它維護了中國的主權和領土完整，



可以說是中國14年抗日戰爭最大的勝利果實。1945年7月26日，中、美、英發布《促台日本投降之波茨坦公告》（即《波茨坦公告》），第八項條重申“《開羅宣言》之條件必將實施”。1945年8月15日日本宣布投降，日本《無條件投降書》第一條就是，日本接受“中、美、英共同簽署的、後來又有蘇聯參加的1945年7月26日的《波茨坦公告》中的條款”。這樣，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本《無條件投降書》形成了一個完整的國際法鏈條。在這裡，沒有現在美台經常炒作的“台灣地位未定論”，更沒有聯合國“托管”等有損中國主權的糾葛，台灣、澎湖列島的主權完全歸還給中國。1945年10月25日，中國政府在台北舉行光復台灣儀式，台灣及澎湖列島正式回歸中國，為中國國共內戰後主權沒有分裂奠定了基礎。

