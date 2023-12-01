美專家：台海若生戰 俄烏衝突只像灌木著火

美國學者辯論是否防衛台灣 FP視頻 中評社華盛頓11月30日電（記者 余東暉）美國軍事專家金來爾（Lyle Goldstein）警告，如果台海爆發戰爭，現在的俄烏戰爭和加沙衝突就像只是灌木叢著火，美國若介入台海戰爭會有慘重損失。因此他主張美國以更加現實主義和克制的手法來處理台灣問題，不要把台灣當作戰略資產。



美國《外交政策》雜誌與昆西研究所最近聯合舉行“東方遇見西方”論壇，台灣問題成為論壇上的熱議話題。金來爾與另一位美國軍事專家庫珀（Zack Cooper）就此展開了辯論。



在評估台海發生戰爭的風險時，美國智庫“國防優先”亞洲接觸項目主任金來爾警告：如果發生台海戰爭，俄烏戰爭和加沙衝突就像只是灌木叢著火。在這樣大規模的戰爭中，如果美國參戰，會有幾百架飛機和幾十艘戰艦損失，失去一到兩艘航母。



美方不同機構就美軍介入台海戰爭做過20多次兵推，多數得出美國將敗陣的結論。但最近智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的兵推稱美方將獲得“慘勝”。曾任美國海軍作戰學院教授的金來爾認為，CSIS的兵推報告低估了美軍損失的可能性。報告雖然準確提出了只靠潛艇部隊不能夠保證獲勝，但沒有提到核升級，而且以為只要擊沉對方一半的兩棲登陸艦就贏了，卻忽略了中國有世界最大的商船船隊，美國並沒有足夠的彈藥擊沉上千艘船只。