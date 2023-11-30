雞排妹擔任賴清德競總一日店長　吸粉衝票

民進黨30日邀請藝人“雞排妹”鄭家純擔任“賴桑小舖”一日店長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民進黨候選人賴清德競選總部出奇招，除開張“賴桑小舖”販售“挺美德Q版貓狗胸章”外，30日更請到藝人“雞排妹”鄭家純擔任一日店長，藉此吸引自己的粉絲前來購買，為賴清德與其副手人選蕭美琴衝票，現場也吸引百多名民眾到場。



位在台北市北平東路、民進黨中央黨部旁的賴清德全台競選總部，繼28日開始限量販售胸章，今日中午更請到顏值及名氣頗高的鄭家純，來擔任“賴桑小舖”一日店長。鄭家純尚未到場時，已有不少民眾前來排隊，從年輕人到長者都有，陸陸續續約100、200人，除為購買胸章外，也一睹鄭家純的面貌。



鄭家純先展示賴清德競選小物、上衣、棒球外套、胸章、行李束帶、隨身小包等，供攝影媒體拍照拍個夠。



鄭家純表示，辛苦大家排隊，希望都能抽到限量的胸章，一共有400張號碼牌。另外她今天很高興來到賴清德的競選總部，擔任賴桑小舖一日店長，開箱許多商品，其中上衣非常可愛，材質很舒服，還可當睡衣。她最喜歡的是行李束帶，她有購買，她出境或在台灣旅遊時，都十分方便，大家一起來購買、支持賴清德與民進黨。