台放行日本豬瘟肉　林為洲要“農業部長”下台

藍委林為洲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”林為洲30日上午痛批台“農業部”帶頭違法，未依法查廠就開放日本豬瘟肉品進口，嚴重危害民眾的食品安全。他要求“農業部”代理部長陳駿季下台，立即停止日本豬肉的進口，並重新進行實地查核。他也呼籲“監察院”和檢調儘速介入偵辦，釐清可能存在的不法行為。



中國國民黨“立委”林為洲30日上午於“立法院”召開“農業部喪權辱國 未依法查廠就開放日本豬瘟肉品進口”記者會。



林為洲指出，日本今年仍爆發豬瘟疫情，但“農業部”卻未進行實地查核，就草率通過“輸入應施檢疫物檢疫準則第十六條”，允許從日本進口經過加熱處理的豬肉產品，違反世界動物衛生組織規定，也打破自己多次向民眾保證，日本豬肉絕對不會進入台灣的承諾。



林為洲指出，根據世界動物衛生組織規定，必須在最近12個月內沒有豬隻感染豬瘟紀錄才可被認定為豬瘟非疫區，再依台灣規定，必須先公告日本為非疫區國家才能同意輸入，但“農業部”竟量身訂做相關檢疫條件，未依法查廠便可進口，“友邦”巴拉圭非豬瘟疫區，卻未見有如此優渥的禮遇，情何以堪。



林為洲痛批，人民的食安問題在前，“農業部”竟然引用六年前的報告，代替實地查核來確認日本加工廠的生產條件，無視日本目前仍是豬瘟疫區國家，未提供確保加熱處理可有效不活化豬瘟病毒的具體查核，民眾要吃的肉都不知道有沒有問題，就想蒙混過關，簡直荒謬。



林為洲要求“農業部”代理部長陳駿季應立即下台，立即停止日本豬肉的進口，並且依法重新進行實地查核，以確保進口豬肉產品的安全性。同時已具文“行政院”呼籲“監察院”主動徹查，檢調儘速介入偵辦，以釐清可能存在的不法行為。