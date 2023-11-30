吳欣盈美籍爭議故意？吳子嘉疑柯設局想退場

針對民眾黨柯文哲副手吳欣盈國籍問題，吳子嘉在評論節目中發表看法。（截自“關鍵時刻”YouTube直播畫面) 中評社台北11月30日電／台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲的副手吳欣盈遭藍、綠質疑仍有美國國籍。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，他懷疑柯是要用雙重國籍副手為由主動退選，“藍白合破局又合了！”因為柯沒有參選資格，可能會私下找國民黨收留，想找個官做。媒體人張禹宣也指出，藍白合6點協議就是柯的保命條款，且藍、白近日都還在講聯合“內閣”，藍白合第二部很可能繼續演。



吳欣盈遭質疑仍有美國國籍，中國國民黨“立委”李德維、民進黨“立委”王定宇都要求吳提出證明澄清。柯辦回應，吳欣盈已擔任“立委”，“立委”不得有雙重國籍，“中選會”也簽切結書調查，相關證明都一定具備，沒有問題。



吳欣盈今日沒有安排行程，對於外界撲天蓋地的質疑，也沒有回應。



根據《中時新聞網》報導，針對吳欣盈的問題，吳子嘉29日在政論節目《關鍵時刻》指出，王定宇的消息來源一定是“外交部”給的，民進黨政府如果連候選人有沒有美國國籍都不知道，那“國安”系統都要吃X去了。但最終選舉若只剩藍、綠2組人參選，“一定對民進黨有利嗎？不知道！”



吳子嘉透露，他聽曾經當過柯文哲幕僚的朋友說，柯文哲有可能是故意搞個美國籍，退場、溜了算了。



主持人驚呼，柯文哲前面簽字想當副手，然後五子哭墓，讓柯下不了台，現在找個吳欣盈若選不下去，柯媽不能再罵了吧！老婆不能再講了吧！妹妹不能再說、黃珊珊這些人不能再逼柯上架了了吧！



吳子嘉表示，那柯文哲堂而皇之，回家睡覺，正式變成家裡蹲，但詭異的地方在於，這麼大的問題怎麼會沒發現？犯這麼大的錯誤，非常荒謬，還好“國家”沒有交到這些人手上。



若民眾黨真的因為吳欣盈退出大選，剩下兩組人競爭？吳子嘉認為，屆時藍白破局又合了，就成功了！吳解釋說，如果柯P今天沒有選舉資格，又想要當官，那就許一個甚麼部長給柯文哲做，不知道。



吳子嘉還向柯文哲喊話，不要等到被“中選會”開除，這個很難看，自己宣布搞錯了，自動放棄登記，留一點顏面，柯P變成大新聞，私下再來請國民黨收留他，還能撈個部長幹幹，破船還有三千釘，還是有回收價值，柯文哲搞不好能‘屎裡逃生’，這是最好的機會，從屎坑裡面爬出來。



媒體人張禹宣也指出，柯文哲說不定早就知情雙重國籍，黯然下庄後還有“保命條款”，就是藍白合的6點聲明，“如果柯文哲棄槍，或是帶槍投靠國民黨怎麼辦！”過去講聯合“內閣”，現在也還沒破局，藍白都還在討論聯合“內閣”，未來如果柯文哲退選，會不會還有藍白合第二部，就跟八點檔一樣繼續演，有很高的可能性。