侯友宜認同蔡英文說兩岸穩定才符合大家利益

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平）對於蔡英文日前在外媒專訪中提到的中國大陸“軍事恫嚇和”美國在印太地區的角色，中國國民黨2024大選候選人侯友宜30日下午接受媒體聯訪時表示，他認同蔡英文的說法兩岸穩定才會符合大家的利益。他一直主張面對兩岸要非常的務實穩健，並提出了三D策略。



侯友宜中午赴東森電視台接受“政治仙知道”網路節目主持人謝龍介專訪後，接受媒體聯訪時，做上述表示。



侯友宜的三D策略分別是，提升自我防衛能力，加強“國防”的支配、和中國大陸對話交流，讓彼此之間增加更多的信任與降低風險，拓展兩岸的合作空間。他認為，這才是最實際的一個方案，也符合印太地區的和平穩定的預期。他強調，他一定會讓台海和平，不會讓台灣人民受到威脅。



另外，對於蔡英文有說中國大陸介入選戰，要選中國大陸中意的候選人，侯友宜則批評民進黨又在打抗中牌，選舉到了還在試圖抹紅，了無新意沒招了。他說，他在這個土地上為了保護台灣人民在打拼，他相信他始終會贏，所以民進黨沒招了。他呼籲民進黨，選舉把好政策講出來，讓人民了解你把台灣未來帶到何處，這才是選舉贏得人民信任最好的方法。



最後，對於民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈反嗆記者說做記者有沒有問爸媽，被質疑有大小姐脾氣，侯友宜則表示，每一項行業跟工作都是要彼此互相尊重的，所以面對各行各業，我們都要用一個站在對方的立場替大家互相想一想，這才恰當。