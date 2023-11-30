侯友宜批賴清德政策說一套做一套　騙選票

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月30日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選候選人侯友宜30日下午接受媒體聯訪時，批評民進黨候選人賴清德在政策上不要說一套做一套，騙選票。



侯友宜中午赴東森電視台接受“政治仙知道”網路節目主持人謝龍介專訪後，接受媒體聯訪時，做上述表示。



侯友宜批評賴清德在缺工問題上，沒有給出有效的解決方案，只是說民主社會有多元的就業環境，忽視了勞工的困境和訴求。他說，賴清德曾經說過勞工上班是一個功德，但現在又說是一種美德，顯示出他對勞工的態度。他還說，民進黨政府對於詐騙集團和犯罪分子的態度太過寬容，卻對勞工不夠關心和支持。他表示，如果他當選，他會好好照顧勞工朋友，讓他們的薪水趕上通貨膨脹，讓他們過一個平安的生活。



侯友宜也對賴清德批評他的副手趙少康說邀請民眾黨入閣是分權，並公然將他魁儡化做出回應。他表示，自信的人一定會用有能力的人，不會像民進黨一樣內鬥不斷。他說，趙少康是他的副手好夥伴，他們會以互相信任的方式，並肩作戰，讓“中華民國”、讓台灣更好。



侯友宜接著對賴清德的新核能科技的主張提出質疑。他表示，賴清德在能源政策上變來變去，先是要非核家園，然後又說要用新的核電科技，沒有一個明確的方向和共識。



侯友宜表示，他的能源政策很清楚，他要以核減煤，減碳優先，永續轉型，不在核一、核二、核三安全底下研議，而是在國際安全總體審查底下確認安全無疑才會重啟。他說，他要讓台灣在2030年減碳，2035年低碳，2040年無煤，2050年淨零。他還要求賴清德不要說一套做一套，騙選票。