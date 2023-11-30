趙少康出席公益活動　與當紅啦啦隊女神同台

左起芷霖、張雅涵、林襄、趙少康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024副手參選人趙少康今日出席中國廣播通公司公益義賣活動，與會的“愛心大使”是三位台灣職棒的啦啦隊女神，包括林襄、張雅涵、芷霖，趙少康與三位美女同台，話題十足，大批媒體到現場採訪。



中國廣播公司今日召開記者會，宣布自12月1日至25日舉辦第15屆“擁抱希望傳出愛義賣活動”，在中廣頻道義賣商品，所得全數捐助紅心字會的弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計劃。身兼中廣董事長的趙少康出出席，台灣中華職棒啦啦隊美女林襄、張雅涵、芷霖也到場擔任愛心大使。



林襄、芷霖各自捐出一件自己的啦啦隊實戰服提供給中廣競標義賣，張雅涵則是提供自己拍攝MV的打歌服。



趙少康上台時分別與三人握手致意，並且還和林襄低頭交談。



會後媒體聯訪時，媒體特別問起趙少康和林襄聊了些什麼？



趙少康表示，很感謝林襄、張雅涵、芷霖，現在藝人活動行程其實正忙，她們出席中廣的公益活動是義務的，沒有賺錢，所以很感謝他們。



不過林襄並不知道趙少康要參選2024“副總統”，是不是對年輕人的宣傳不夠？



趙少康指出，對年輕人的部分確實要加強，他也準備要去大學演講，台中也有高中生要串連請趙少康演講，但也不是說去演講了就會獲得年輕人支持，他們還是會提出具體政策吸引年輕朋友。



另一方面，由於趙少康身份是中廣董事長兼總經理，通傳會（NCC）主委陳耀祥今天表示，趙少康的問題是參選人是否能繼續參與經營的問題，已經發函請中廣說明如何維持公正、公平。



趙少康表示，我們中廣是自己的錢，自己的資本，法律規定黨職、公職不能擔任電台董事，但沒說候選人不可以，民進黨在“立法院”佔多數，你大可以修法，目前中廣的職務我已經請假不執行職務，這些動作已經高過法律的規範。