趙少康：我是侯友宜的趙子龍　是來打勝仗的

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月30日電（記者 楊騰凱）針對民進黨賴清德競選總幹事潘孟安稱，中國國民黨2024候選人侯友宜、副手趙少康以及前高雄市韓國瑜“三位一體”，但侯是魁儡。對此，趙少康反嗆，自己是《三國演義》中的趙子龍（趙雲），來幫侯友宜清理戰場、廝殺、打勝仗的。凡事都會以侯友宜為主，侯不是傀儡，綠營不必挑撥。



中國廣播公司30日召開記者會，宣布自12月1日至25日舉辦第15屆“擁抱希望傳出愛義賣活動”，在中廣頻道義賣商品，所得全數捐助紅心字會的弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計劃。身兼中廣董事長的趙少康出席，台灣中華職棒啦啦隊美女林襄、張雅涵、芷霖到場擔任愛心大使。



趙少康於會後接受媒體聯訪。



潘孟安上午與媒體茶敘時表示，從侯友宜、趙少康與以及被提名為國民黨不分區“立委”的前高雄市長韓國瑜“三位一體”來看，侯友宜明顯是傀儡。



趙少康反問，“你覺得侯友宜會是魁儡嗎”？潘孟安鬼扯。趙說，他雖然是參選“副總統”，但他會當成參選“總統”一樣努力來選，他之所以臨危受命，就是想幫侯友宜打贏這場仗。他當過河卒子努力向前，選上後“總統”當然還是侯友宜。他是努力參選，這才對得起侯友宜，他們兄弟一場，既然侯友宜看重他，他當然鞠躬盡瘁，選上後他就是備位“元首”。



趙少康形容，他等於是侯友宜的趙子龍，趙子龍是出去廝殺的，出去打勝仗的，幫侯友宜清理戰場，讓侯友宜順利當選，所以凡事都會以侯友宜為主。他只是備位的副“元首”，民進黨不要想挑撥，侯友宜挑他當副手，就是因為他跟侯互補。侯友宜正直敦厚，趙主持節目久，辯論比較有優勢，各有長處這才能互補，如果兩個人一樣，那何必呢？搞什麼呢？



趙少康強調，他早預料到民進黨一定挑撥，上週他和侯友宜去“中選會”登記完了之後，他搭侯友宜的車回來，那時在車上他就對侯說民進黨一定會挑撥分化，誰話多誰話少，誰參加什麼活動，一定挑撥。侯說他絕對不會受到挑撥，“所以你們挑撥不起來的”。