趙少康：賴自稱“台獨”工作者憂帶給台災難

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月30日電（記者 楊騰凱）蔡英文接受《紐約時報》專訪時表示，現在不是中國大陸考慮大規模攻台的時機。對此，中國國民黨2024副手候選人趙少康表示，台灣本身不要故意去挑戰大陸，不要去刺激，我也不認為他們會輕易對台動武，但民進黨賴清德自稱是“台獨”工作者，這就是我們擔憂賴的原因，怕他給台灣帶來災難。



中國廣播公司今日召開記者會，宣布自12月1日至25日舉辦第15屆“擁抱希望傳出愛義賣活動”，在中廣頻道義賣商品，所得全數捐助紅心字會的弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計劃。身兼中廣董事長的趙少康出席，台灣中華職棒啦啦隊美女林襄、張雅涵、芷霖也到場擔任愛心大使。



趙少康於會後接受媒體聯訪。



蔡英文在《紐約時報》專訪中說，現在不是中國大陸考慮大規模攻台的時機，怎麼看此說法？



趙少康表示，我覺得如果台灣本身不要故意去挑戰大陸，特別不要去刺激，我也不認為他們會輕易對台動武，否則兩岸結成血海深仇，對他們有什麼好處？在正常情況下，他們是不會打台灣的，但你不要去挑戰他，不要去刺激他，去刺激人家幹什麼呢？



趙少康表示，我們不要逼他們要來解決台灣問題，這也是我們對賴清德有所擔憂的原因，賴清德說自己是“台獨”工作者，還說自己不會因位置改變，賴清德的說法我反對，因為這會給台灣帶來災難，賴清德大可以廢掉“台獨黨綱”，讓大家看看誠意，結果他不僅不廢，民進黨還提名黑熊學院院長沈伯洋當不分區“立委”，那可是教人家打巷戰的單位。



趙少康表示，我們防衛還是要靠美國，但是經濟市場還是要靠大陸，而且日本、美國、歐洲都要大陸市場，難道你不要嗎？不然台灣一年賺大陸1000多億貿易順差是怎麼回事？兩大之間難為小，我們誰也得罪不起，那我們就好好的，不要惹人家，而且你應該清楚表明永不“台獨”，讓人家放心。