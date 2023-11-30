美國務卿布林肯再次訪問以色列

中評社香港11月30日電／布林肯自10月7日以來第三次中東之行的第一站是以色列。



TRT消息，美國國務卿安東尼·布林肯前往特拉維夫，討論延長以色列和哈馬斯之間達成的“人道主義停火”協議，以結束加沙地帶的衝突以及向加沙提供人道主義援助。



布林肯自10月7日以來第三次中東之行的第一站是以色列。



作為訪問的一部分，布林肯與以色列官員討論了加沙達成的“人道主義停火”協議、釋放哈馬斯關押的人質以及對加沙的援助。



預計布林肯在與以色列接觸活動結束後將繼續中東之行。



在以色列與哈馬斯達成的囚犯交換協議範圍內，決定於11月24日對加沙衝突進行為期4天的“人道主義停火”。



經過卡塔爾和埃及的間接談判，這次囚犯交換和“人道主義停火”又延長了兩天。



以色列軍隊宣布，在加沙地帶持續六天、於土耳其時間今天上午08:00到期的人道主義停火已延長。



以色列軍隊發表的聲明中，沒有透露“人道主義停火”延長了幾天。



哈馬斯發表的聲明稱，決定將“人道主義停火”再延長一天。



哈馬斯的軍事派別卡桑旅宣布於10月7日對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的全面襲擊。



對此，以色列軍隊宣布出動戰機對加沙地帶發起“鐵劍”行動。



大約1.6萬名巴勒斯坦人在不斷升級的緊張局勢中喪生。