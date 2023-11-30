賴清德也打侯副手趙少康　批分權說駭人聽聞

賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）中國國民黨2024候選人侯友宜的副手趙少康說自己“把‘副總統’當成‘總統’來選”，更指侯友宜允諾把“總統”權責讓給他參與。民進黨2024候選人賴清德今天受訪說，在藍白合時期，柯文哲曾經說，如果他當“副總統”他要監督侯友宜，這已經夠令人驚訝了，結果沒想到趙少康更是駭人聽聞，他竟然是“副總統”要取代“總統”。



他特別要強調並提醒國民黨陣營，現在選的不是雙首長雙“總統制”，我們也不能夠這麼明目張膽的，讓侯友宜淪為傀儡，侯友宜也應該要拿出魄力出來，不應該讓這種事情發生。



賴清德競選總幹事潘孟安上午與媒體茶敘時，攻擊焦點對準侯友宜副手趙少康。潘嘲諷，侯又多一個保母，趙特質“偏激、投機、像鬥雞”，以預見未來選戰精彩可期。



賴清德下午出席“台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”，座談會在台北國際會議中心舉行，中國國民黨候選人侯友宜以及台灣民眾黨候選人柯文哲都已經與日前參與過對談，賴是最後一位。



現場約有200多位工商業界代表出席，會議由“中華民國”商業總會理事長許舒博主持。



針對財信傳媒董事長謝金河表示，政黨輪替大運會結束，賴清德表示，8年前選對的人、走對的路，也是全民共同努力的結果。他說，如果在信賴台灣的路上堅定的往前走，更好的未來還在前面；反之，如果走回倚賴中國的老路，必然運勢是停頓的，這個可以看得很清楚。

