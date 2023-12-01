《開羅宣言》發表八十周年研討會在上海舉行

紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會11月30日在上海舉行（中評社 李子寧攝） 中評社上海12月1日電（記者 李子寧）紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會11月30日在上海舉行。此次研討會由上海國際問題研究院、上海東亞研究所、上海海峽兩岸研究會及上海市台灣研究會共同主辦，來自大陸多所學校及研究機構的專家學者參與。



上海國際問題研究院院長陳東曉在致辭時表示，此次紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會有三個重要意義。一是《開羅宣言》作為世界反法西斯戰爭的重大成果，具有深遠的歷史影響。同時《開羅宣言》也是近代以來第一份明確承認台灣及其附屬島嶼為中國領土的國際文件，是確定台灣法律地位的有力證據，並為解決釣魚島爭端提供了法律基礎，因此紀念《開羅宣言》仍然有著極為珍貴的意義；二是彰顯“台灣是中國不可分割的一部分”的國際共識。《開羅宣言》中有關“日本竊取中國的領土，例如東北、台灣、澎湖，必須歸還中國”的內容表明，包括美國和英國在內的國際社會，都已經承認台灣就是中國的不可分割的一部分；三是為“聯合國2758號決議”正本清源。近年來，民進黨當局勾連部分反華勢力掀起“扭曲和否定聯合國2758號決議”的系列活動，妄稱“2758號決議文沒有處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題”，再次拋出“台灣主權未定”論，企圖混淆視聽，為“台獨”張目。但事實非常清楚，1971年聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，因此任何歪曲甚至否定聯大第2758號決議權威性和有效性的企圖都是徒勞的。



中國社科院日本研究所所長楊伯江在主旨演講環節指出，可以從四點對《開羅宣言》與戰後亞太進行討論。首先，《開羅宣言》明確了台灣回歸中國的合法性，《宣言》首先從法律上明確了日本侵略台灣的非法性，確立台灣是中國領土；其次，不僅是中國，《開羅宣言》也是蘇聯、朝鮮等國家與日本關係的基礎，因此可以說《開羅宣言》直接關乎戰後處理與亞太秩序，影響二戰結束至今的地區格局，此外《宣言》以中美英三國領導人會議的精神為基礎，由美方代表草擬，經過三方領導人同意，並征得第四方即蘇聯領導人的完全肯定，才公布於世的，它實際上就是一種國際協定，其嚴肅性、正義性、合法性、有效性是毋庸置疑的；再者，《舊金山和約》篡改了《開羅宣言》《波茨坦公告》，捏造出事關戰後地區秩序的所謂法理依據，《和約》存粹是美國為打冷戰而設立的同盟體系，由此影響了亞太地區的戰後政治和安全格局，這樣形成的一個安排，必然是壟斷性、排他性和對抗性；最後，對照當前現實，回顧《開羅宣言》，應該對戰後亞太地區秩序、如何妥善處理好祖國統一與民族復興的關係等問題進行更深入持續的思考。



研討會小組討論環節，與會專家學者就《開羅宣言》明確台灣回歸中國的意義、二戰後亞太秩序與台灣問題、新時代中美關係與兩岸關係等議題展開深入研討，並進行提問交流。