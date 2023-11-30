陳學聖：綠不會只查國籍　吳欣盈要有心理準備

吳欣盈。（中評社 資料照） 中評社台北11月30日電／民眾黨副手候選人、“立委”吳欣盈目前身陷國籍爭議，她29日被問到相關問題時，還說“這是我與美國政府的事”，更被罵翻。國民黨前“立委”陳學聖除認為，吳欣盈出示放棄美國國籍的證件，立刻真相大白，也預言，民進黨政府在行文外館查證時，應同時暗中調查吳的出境記錄、用什麼護照，她應要有心理準備。



媒體也報導，引用不具名的民眾黨內人士透露，吳欣盈的國籍是法律問題，事關重大，如果真的有問題，將影響柯文哲無法參選“總統”，應該要盡快提出證明，讓這件事情落幕，而不是放任不處理，尤其是“中選會”要到12月15日才會公告“總統”“副總統”候選人，等於此事件還要延燒半個月，對民眾黨跟柯文哲選情都很傷。



吳欣盈近日遭質疑何時放棄美國國籍，以及是否會秀出相關證明，她表示多年前已經放棄，並強調不覺得這是要對外公開的事，“這是我跟美國政府之間的事情”。此話引發外界熱議，政論節目主持人謝震武更嗆問，為什麼這件事不能問？



謝震武在“新聞面對面”節目中就表示，“妳是要選我們‘中華民國’的‘副總統’，不能問嗎？”而且他不能理解為何吳不直接大剌剌回答就好，這件事情有很難回答嗎？為何要用這麼“懸疑”的方式回答。



謝震武說這麼單純的一個議題，有就有，沒有就沒有，“當妳不講清楚，它就會出現很多的疑問，我不懂為什麼。”



陳學聖今在臉書發文表示，只要學學藝人賴佩霞，出示放棄美國國籍的證件，吳欣盈有沒有雙重國籍，真相立馬大白，既不用外館查證，也不用罵政府失職。



陳學聖推測，民進黨政府在行文外館查證時，可能同時暗中在查吳欣盈的“出國”記錄、用什麼護照，“民進黨是什麼事都幹的出來的”，吳心裡要有準備。陳學聖也直言，最怕吳欣盈學蔡英文的論文事件，讓原本出其簡單的事，最後變成羅生門。