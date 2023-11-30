台南選情熱！姚正玉邀陳亭妃辯　幕僚接戰帖

國民黨台南市選將姚正玉（左）30日到綠委陳亭妃服務處下戰帖，由陳的服務處主任張文雄代表接受。（照:姚正玉競選團隊提供） 中評社台南11月30日電／台南市“立委”三選區戰情升溫，中國國民黨“立委”候選人姚正玉30日到民進黨台南市“立委”陳亭妃競選總部踢館下戰帖，直指陳雖涉及博士論文爭議，仍視其為對手，要求召開政見辯論會，陳亭妃服務處主任張文雄代表接待，稱會將意見轉達，由陳本人決定。



台南市選委會認定若要舉辦政見辯論，需要同選區3分之2參選人同意才行，但台南市“立委”三選區呈現藍綠1對1對決，在陳亭妃不同意下，姚正玉的政見辯論形同空談。姚30日直搗陳亭妃競選總部，再度表達希望2人來場君子之爭。



根據《中時新聞網》報導，姚正玉表示，即使陳亭妃爆出博士論文抄襲爭議尚待釐清，她仍視陳為對手，希望進行政見辯論，也將舉辦辯論的意見書交由陳亭妃服務處主任張文雄，張禮貌性代表出面接待，並接下戰帖，當面表示會轉達辯論會議題，但還要由陳亭妃決定。



姚正玉指出，距投票只剩40多天，若陳亭妃同意辯論，包括時間、地點和議題就盡快由雙訪陣營派員協商，希望至少在公辦政見會之前能舉行。



姚正玉認為，陳出自政治家庭，妹妹也是議員，在3選區確實是強大的競爭對手。但是當“立委”不能只“做服務”，更要“能監督”。



她引用陳椒華關心的安南區重劃弊案為例，批評政府與財團遊走法令灰色地帶，侵害弱勢地主土地財產與合法居住權，關係人民重大權益，卻看不到民進黨“立委”作為。希望透過辯論機會，讓選民做出最好的選擇。